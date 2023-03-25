GÜNDEM
25 Mart 2023 - 16:21

Meteoroloji'den 76 il için kar ve yağmur uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek..

Meteoroloji yetkilileri, ülkenin hava durumu tahminlerinde şaşırtıcı ayrıntılara yer verdi. Yeni haftaya 19 derecede başlaması beklenen İstanbul'da çarşamba günü havanın 10 derece gibi bir düşüşle 9 derecelere kadar inmesi bekleniyor.

GÜNDEM
25 Mart 2023 - 16:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meteoroloji'den 76 il için kar ve yağmur uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek..


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkemizin doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Tokat ve Niğde'nin yanı sıra Kayseri, Sivas ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri olmak üzere parçalı çok bulutlu, Edirne Doğu Anadolu'nun kuzey yaylalarında karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanacağı tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SİSLİ VE PUSLU HAVA VAR

Yağışların yerel olarak çok kuvvetli, Doğu Anadolu'nun batısında kalan yerlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapışlı havaın etkisi olması beklenirken Bingöl ve Muş çevrelerinin de etkili yağışlar altında olacağı tahmin ediliyor. Marmara genelinde ve iç kesimlerinde ise sis ve pus hadisesi beklentisi var.



Meteoroloji'den 76 il için kar ve yağmur uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek..

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile birlikte Doğu Anadolu'nun yamaçları ve yaylaları çığ riski altındadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınması bekleniyor. Bu nedenle kötüleşen hava kalitesi, çamurlu yağışlar ve ulaşım aksamaları gibi olumsuz faktörlerle başa çıkarken dikkatli olunmalıdır.

SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK

Bu arada meteorolojinin haftalık hava durumu tahmini, 19 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıkların bir haftada 9 santigrat dereceye düştüğünü gösteriyor. Açıklamada, "Sıcaklıklar genellikle doğuda normale yakın ve normalin üzerinde, ancak Salı gününden bu yana önemli ölçüde düştü, normalin altında olduğu tahmin ediliyor ve batıdan ülke çapında yükselecek" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ