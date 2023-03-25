Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkemizin doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Tokat ve Niğde'nin yanı sıra Kayseri, Sivas ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri olmak üzere parçalı çok bulutlu, Edirne Doğu Anadolu'nun kuzey yaylalarında karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanacağı tahmin ediliyor.
GÜNDEM
25 Mart 2023 - 16:21
Meteoroloji'den 76 il için kar ve yağmur uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek..
Meteoroloji yetkilileri, ülkenin hava durumu tahminlerinde şaşırtıcı ayrıntılara yer verdi. Yeni haftaya 19 derecede başlaması beklenen İstanbul'da çarşamba günü havanın 10 derece gibi bir düşüşle 9 derecelere kadar inmesi bekleniyor.
GÜNDEM
25 Mart 2023 - 16:21