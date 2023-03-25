Meteoroloji'den 76 il için kar ve yağmur uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek..







MARMARA'DA SİSLİ VE PUSLU HAVA VAR







ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI DİKKAT

SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkemizin doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Tokat ve Niğde'nin yanı sıra Kayseri, Sivas ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri olmak üzere parçalı çok bulutlu, Edirne Doğu Anadolu'nun kuzey yaylalarında karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanacağı tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak çok kuvvetli, Doğu Anadolu'nun batısında kalan yerlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapışlı havaın etkisi olması beklenirken Bingöl ve Muş çevrelerinin de etkili yağışlar altında olacağı tahmin ediliyor. Marmara genelinde ve iç kesimlerinde ise sis ve pus hadisesi beklentisi var.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile birlikte Doğu Anadolu'nun yamaçları ve yaylaları çığ riski altındadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınması bekleniyor. Bu nedenle kötüleşen hava kalitesi, çamurlu yağışlar ve ulaşım aksamaları gibi olumsuz faktörlerle başa çıkarken dikkatli olunmalıdır.Bu arada meteorolojinin haftalık hava durumu tahmini, 19 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıkların bir haftada 9 santigrat dereceye düştüğünü gösteriyor. Açıklamada, "Sıcaklıklar genellikle doğuda normale yakın ve normalin üzerinde, ancak Salı gününden bu yana önemli ölçüde düştü, normalin altında olduğu tahmin ediliyor ve batıdan ülke çapında yükselecek" dedi.