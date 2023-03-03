GÜNDEM
03 Mart 2023 - 13:04

Meteoroloji'den 81 il için kritik uyarı: Sağanak yağışlar bekleniyor! 5 güne dikkat..

Meteoroloji 3 Mart için hava durumu tahminini yayınladı. Yayınlanan raporda ise 81 il için uyarılar da yer aldı.

GÜNDEM
03 Mart 2023 - 13:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meteoroloji'den 81 il için kritik uyarı: Sağanak yağışlar bekleniyor! 5 güne dikkat..


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre: Ülkemizde parçalı ve yoğun bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Kuzeydoğu Ege, İç Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kalan yerlerde , Karadeniz Bölgesi ile birlikte Doğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışların görüleceği bildirilirken yağışlardan Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun da etkileneceği söylendi.

Trakya'nın iç ve üst kesimleri ile birlikte batı ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kalan yerler ile kuzey ve doğu Anadolu'da sulu kar ve kar formları tahmin ediliyor.Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatleri itibariyle yer yer pus ve sis ile don ve don olayının olması beklenirken Doğu Karadeniz bölgesinin iç kısımları Doğu Anadolu'nun yamaçları ve yaylalarının çığ riski altında olacağı tahmin ediliyor.



Ülke genelinde hava sıcaklıklarının normalin üzerinde olması beklenirken, önemli bir değişiklik olmayacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genel olarak, Doğu Karadeniz bölgesinin iç kısımları ile Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusu kısmından kuzey yönlerden ve ülkenin güney ve doğu kesimlerinde ara sıra güney yönlerden orta şiddette (30 -60 km/Sa) esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

3 MART 2023 CUMA 

Meteoroloji'den 81 il için kritik uyarı

4 MART 2023 CUMARTESİ

Meteoroloji'den 81 il için kritik uyarı

5 MART 2023 PAZAR

Meteoroloji'den 81 il için kritik uyarı

6 MART 2023 PAZARTESİ

Meteoroloji'den 81 il için kritik uyarı

7 MART 2023 SALI

Meteoroloji'den 81 il için kritik uyarı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ