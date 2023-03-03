Meteoroloji'den 81 il için kritik uyarı: Sağanak yağışlar bekleniyor! 5 güne dikkat..













KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

3 MART 2023 CUMA





4 MART 2023 CUMARTESİ





5 MART 2023 PAZAR





6 MART 2023 PAZARTESİ





7 MART 2023 SALI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre: Ülkemizde parçalı ve yoğun bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Kuzeydoğu Ege, İç Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kalan yerlerde , Karadeniz Bölgesi ile birlikte Doğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışların görüleceği bildirilirken yağışlardan Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun da etkileneceği söylendi. Trakya'nın iç ve üst kesimleri ile birlikte batı ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kalan yerler ile kuzey ve doğu Anadolu'da sulu kar ve kar formları tahmin ediliyor.Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatleri itibariyle yer yer pus ve sis ile don ve don olayının olması beklenirken Doğu Karadeniz bölgesinin iç kısımları Doğu Anadolu'nun yamaçları ve yaylalarının çığ riski altında olacağı tahmin ediliyor.Ülke genelinde hava sıcaklıklarının normalin üzerinde olması beklenirken, önemli bir değişiklik olmayacak.Genel olarak, Doğu Karadeniz bölgesinin iç kısımları ile Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusu kısmından kuzey yönlerden ve ülkenin güney ve doğu kesimlerinde ara sıra güney yönlerden orta şiddette (30 -60 km/Sa) esmesi bekleniyor.