Meteoroloji'den bahar sevenlere kötü haber! O illerde sel seli götürecek







METEOROLOJİ UYARDI: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR!







Meteoroloji o şehirler de yaşayanları uyardı.gelen son bilgilere göre bu şehirleri etkisi altına alacak yoğun yağışlı hava için meteoroloji sel ve su baskınlarına dair uyarılar yaptı.Detaylar haberimizde…Tüm yurtta bahar yağmurları yağmaya devam edeceğe benziyor. MGM 3. Bölge müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre o iller yaşayan vatandaşlara tedbir almaları için "gök gürültülü sağanak geliyor" dedi. Yaza sayılı günler kaldı ama henüz yağmurlar yağmaya devam edecek. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre soğuk hava ve yağışın etkileri bir süre daha devam edecek. 3. Bölge Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu tahminine göre, Eskişehir ve çevresinde yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik il ve ilçeleri için hazırlanan akşam hava tahminine göre bu gece ve yarın (Salı) öğle saatlerine kadar bölge parçalı az bulutlu, olası Bölge genelinde çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklığın ise 1 ila 3 derece artacağı söyleniyor. Rüzgarın Salı günü öğle saatlerine kadar güney tarafından hafif, ardından aynı taraflardan yer yer orta kuvvette (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.