YAŞAM
26 Nisan 2023 - 17:45

Meteoroloji'den bahar sevenlere kötü haber! O illerde sel seli götürecek

Küresel iklim krizi nedeni ile sert geçen kış mevsiminin ardından bahar yüzünü gösterdi. Bahar mevsiminin gelmesi ile ülke genelinde sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji o iller de yaşayanları uyardı. İşte detaylar…

YAŞAM
26 Nisan 2023 - 17:45
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Meteoroloji'den bahar sevenlere kötü haber! O illerde sel seli götürecek
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Meteoroloji o şehirler de yaşayanları uyardı.gelen son bilgilere göre bu şehirleri etkisi altına alacak yoğun yağışlı hava için meteoroloji sel ve su baskınlarına dair uyarılar yaptı.Detaylar haberimizde…

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METEOROLOJİ UYARDI: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR!



Tüm yurtta bahar yağmurları yağmaya devam edeceğe benziyor. MGM 3. Bölge müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre o iller yaşayan vatandaşlara tedbir almaları için "gök gürültülü sağanak geliyor" dedi.

Yaza sayılı günler kaldı ama henüz yağmurlar yağmaya devam edecek.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre soğuk hava ve yağışın etkileri bir süre daha devam edecek.

3. Bölge Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu tahminine göre, Eskişehir ve çevresinde yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik il ve ilçeleri için hazırlanan akşam hava tahminine göre bu gece ve yarın (Salı) öğle saatlerine kadar bölge parçalı az bulutlu, olası Bölge genelinde çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklığın ise 1 ila 3 derece artacağı söyleniyor.

Rüzgarın Salı günü öğle saatlerine kadar güney tarafından hafif, ardından aynı taraflardan yer yer orta kuvvette (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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