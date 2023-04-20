Meteoroloji'den bayram açıklaması! İl il hava tahmini açıklandı: O illerde bayram ıslak geçecek!







BAYRAM BOYUNCA ÜLKEDEKİ HAVA DURUMU











RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Ramazan Bayramı'nda Ülkemizde Beklenen Hava Durumu" başlıklı rapora göre, bayram sürecinde ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlı hava beklenmektedir. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenmektedir. Rapora göre, Ramazan Bayramı boyunca ülkemizin çeşitli bölgelerinde yerel yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Bu yağışlar genellikle kısa süreli olup, öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olması beklenmektedir. Yağışlar, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşebilir.Arife günü, yani 20 Nisan 2023 Perşembe tarihinde, Türkiye genelinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Ancak Ege ve Orta Akdeniz kıyıları dışında kalan bölgelerde yağış görülmesi beklenmektedir. Özellikle Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir. Ayrıca, rüzgarın Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Hava durumu koşulları, özellikle bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Bayramın 1. günü olan 21 Nisan 2023 Cuma tarihinde, Türkiye genelinde bazı bölgelerde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu bölgeler Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğu kesimleri, Batman ve Şırnak çevresini içermektedir. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar da görülebilir. Hava durumu tahminlerine göre, bu bölgelerde yağışlı hava koşulları beklenmektedir. Bayramın 2. günü olan 22 Nisan 2023 Cumartesi tarihinde, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Bu hava koşulları Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olabilir. Hava durumu tahminlerine göre, bu bölgelerde yerel yağışlar beklenebilir ve hava durumu değişken olabilir. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan güncel hava durumu tahminlerini takip etmek, seyahat planlarınızı ve faaliyetlerinizi etkileyebilecek hava koşullarına karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır. Bayramın 3. günü olan 23 Nisan 2023 Pazar tarihinde, Türkiye genelinde hava koşulları yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları içerebilir. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel yağışlar beklenebilir. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, söz konusu bölgelerde yerel sağanak yağışlar görülebilir ve bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir. Hava durumu koşulları hızla değişebileceğinden dolayı yerel meteoroloji otoritelerinin güncel hava durumu tahminlerini takip etmek önemlidir. Bayram tatilinde deprem bölgesinde yer alan bölgelerde hava durumu tahminlerine göre, Arife günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'nın kuzey kesimleri, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar olabilir. Bayramın 1. gününde Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın yerel sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor, diğer illerde ise parçalı ve çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Bayramın 2. gününde ise Malatya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kuzeyi ve doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel sağanak yağışlar görülebilir, diğer bölgelerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olabilir. Bayramın 3. gününde ise Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kuzeyi ve doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir, diğer bölgelerde ise parçalı ve çok bulutlu hava koşulları bekleniyor.2023 yılında Ramazan Bayramı, 20 Nisan Perşembe günü, Diyanet Takvimi'ne göre Ramazan ayının son günü olan arife günü olarak belirlenmiştir. Ardından, 21 Nisan Cuma günü Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olarak kutlanacaktır. Bayram, 3 gün sürecek olup 23 Nisan Pazar günü sona erecektir. Bayram sürecinde, Türkiye genelinde hava durumu tahminleri de büyük bir önem taşımaktadır. Sıcaklık, rüzgar hızı, yağış durumu gibi hava koşulları, bayram tatilini planlayanların seyahat ve etkinliklerini etkileyebilir. Tatilciler, güncel hava durumu tahminlerini takip ederek, bayram sürecindeki hava koşullarına göre hazırlık yapabilir ve seyahat planlarını güncelleyebilirler.