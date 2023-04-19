Meteoroloji'den bayram uyarısı! El Nino gümbür gümbür geliyor: 81 ili birden vuracak!

Bugün hava durumu ile ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Diyarbakır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yani, bugün yağışlı bir hava bekleniyor ve vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. Bu bilgi, günlük planlarınızı yaparken ve seyahat ederken dikkate almanız gereken önemli bir faktördür.

HAVA DURUMU TAHMİNİ

19 NİSAN





20 NİSAN





21 NİSAN





22 NİSAN



