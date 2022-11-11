Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun iç ve kuzey kesimleri parçalı bulutlu, doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu, Batman ve Sirt çevreleri, doğu ve doğu Anadolu'da yüksek yer yer yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Öte yandan Van'da soğuk iklim kar yağışı ile bilinen Bahçesaray ilçesi, yılın yaklaşık dokuz ayı karla kaplandı ve kar yağışı başladı. Van Bahçesaray karayolu üzerinde deniz seviyesinden 3.000 metre yükseklikteki Karabet geçidinde kar yağışı etkili olurken, ekip kar nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Yurdun iç kesimlerinde ve aynı zamanda kuzey kesimlerde sabah ve akşam saatlerinde hem sis hem de pus hadisesinin olması değerlendiriliyor.
GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 09:31
Meteoroloji'den bazı bölgelere karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek, ancak Doğu Anadolu'nun yaylaları ve Doğu Karadeniz'de kar ve kar yağışı görülecek. Yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor. İşte haritalı 5 günlük hava durumu tahmini..
GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 09:31
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