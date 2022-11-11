Meteoroloji'den bazı bölgelere karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

11 KASIM 2022 CUMA







12 KASIM 2022 CUMARTESİ





13 KASIM 2022 PAZAR





14 KASIM 2022 PAZARTESİ





15 KASIM 2022 SALI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun iç ve kuzey kesimleri parçalı bulutlu, doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu, Batman ve Sirt çevreleri, doğu ve doğu Anadolu'da yüksek yer yer yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Öte yandan Van'da soğuk iklim kar yağışı ile bilinen Bahçesaray ilçesi, yılın yaklaşık dokuz ayı karla kaplandı ve kar yağışı başladı. Van Bahçesaray karayolu üzerinde deniz seviyesinden 3.000 metre yükseklikteki Karabet geçidinde kar yağışı etkili olurken, ekip kar nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Yurdun iç kesimlerinde ve aynı zamanda kuzey kesimlerde sabah ve akşam saatlerinde hem sis hem de pus hadisesinin olması değerlendiriliyor.