GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 15:51

Meteoroloji'den hafta sonu plan yapacaklara uyarı: Çöl sıcakları geliyor!

Bugünden itibaren Marmara bölgesi ve ülke genelinde sıcaklıkların normalden 6 ila 10 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor . Cezayir'den gelen çöl sıcaklıkları hafta sonu ülke çapında etkili olacak.

GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 15:51
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Meteoroloji'den hafta sonu plan yapacaklara uyarı: Çöl sıcakları geliyor!


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu da dahil olmak üzere 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Bugün itibariyle Cezayir'den gelen çöl sıcaklıkları Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerini etkisini altına alacak. 16 Eylül Cumartesi gününden itibaren ise yurt genelinde çöl sıcaklıkları beklenirken sıcaklıklar 33-35 derecelere kadar çıkacak. Yetkililer, çöl tozunun çöl sıcaklıklarına eşlik edeceğini ve vatandaşların da bu konuda olumsuz durumlarla karşılaşmaları için dikkatli olmaları konusunda bir uyarı yayınladılar.



Çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine ilişkin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağışlı hava beklenmiyor. Gökyüzünün parçalı bulutlu, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde ise bulutlu, ülkenin geri kalanında ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklıkların Kuzey, Orta ve Batı'da 2-6 derece artması ve diğer yerlerde de değişmemesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den hafta sonu plan yapacaklar dikkat!

Çöl sıcaklıkları hafta sonu ülke genelinde etkili olacak. Marmara bölgesindeki çöl sıcaklıkları Pazar günü yerini serin ve yağışlı havaya bırakırken, doğu bölgesinde çöl sıcaklıkları Salı gününe kadar devam edecek. Karadeniz Bölgesi'nde Salı gününden itibaren yağmur bekleniyor.

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EDİTOR
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