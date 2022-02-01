GÜNDEM
01 Şubat 2022 - 11:58

Meteoroloji'den İstanbul'a kar fırtınası uyarısı! Kar yağışı için tarih verildi..

24 Ocak tarihinde İstanbul'da meydana gelen kar fırtınası geri geliyor. Meteoroloji, Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yapacak olan karın yurt genelinde etkisini göstereceğini bildirirken, İstanbul'u da olası kar fırtınasına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

GÜNDEM
01 Şubat 2022 - 11:58
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Meteoroloji'den İstanbul'a kar fırtınası uyarısı! Kar yağışı için tarih verildi..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkisi altına alacak olan kar yağışı ve kar fırtınası bilgilerini paylaştı. 5 günlük olarak açıklanan hava durumunda Türkiye'nin önümüzdeki günlerde tekrar soğuk havanın etkisi altına gireceği bildirilirken, yetkililer Balkanlar'dan gelmesi beklenilen kar yağışının Edirne'de yurda gireceğini söylediler. 








DİKKAT! İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR..

24 Ocak günü İstanbul'da başlayan ve kent genelinde hayatı felç eden kar yağışı ve kar fırtınasının tekrar geri geleceği bildirildi. Türkiye genelini ve özellikle İstanbul'u Sibirya'ya çevirecek olan kar yağışı hakkında tarih veren Meteoroloji, İstanbul'da yaşanacak olan bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekti.



Hava tahmini yapan kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise Şubat ayının ortalarında Türkiye genelinin de bir 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesi olduğu dile getiriliyor.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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