Meteoroloji'den İstanbul'a kar fırtınası uyarısı! Kar yağışı için tarih verildi..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkisi altına alacak olan kar yağışı ve kar fırtınası bilgilerini paylaştı. 5 günlük olarak açıklanan hava durumunda Türkiye'nin önümüzdeki günlerde tekrar soğuk havanın etkisi altına gireceği bildirilirken, yetkililer Balkanlar'dan gelmesi beklenilen kar yağışının Edirne'de yurda gireceğini söylediler.
DİKKAT! İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR..
24 Ocak günü İstanbul'da başlayan ve kent genelinde hayatı felç eden kar yağışı ve kar fırtınasının tekrar geri geleceği bildirildi. Türkiye genelini ve özellikle İstanbul'u Sibirya'ya çevirecek olan kar yağışı hakkında tarih veren Meteoroloji, İstanbul'da yaşanacak olan bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekti.
Hava tahmini yapan kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise Şubat ayının ortalarında Türkiye genelinin de bir 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesi olduğu dile getiriliyor.
DİKKAT! İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR..
24 Ocak günü İstanbul'da başlayan ve kent genelinde hayatı felç eden kar yağışı ve kar fırtınasının tekrar geri geleceği bildirildi. Türkiye genelini ve özellikle İstanbul'u Sibirya'ya çevirecek olan kar yağışı hakkında tarih veren Meteoroloji, İstanbul'da yaşanacak olan bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekti.
Hava tahmini yapan kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise Şubat ayının ortalarında Türkiye genelinin de bir 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesi olduğu dile getiriliyor.