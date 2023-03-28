Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 54 kentte sarı alarm... Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! İşte 28 Mart Salı MGM hava durumu raporu...













GÜÇLÜ YAĞIŞ UYARISI





BUDO SEFERLERİNDE İPTAL





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Türkiye'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak gözleniyor. Bazı bölgelerde yerel olarak aralıklı yağış ve sağanak yağışlar görülecek. Bu bölgeler arasında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri yer almaktadır. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar da beklenmektedir.Akşam saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar olması öngörülmektedir. Ancak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde hissedilir şekilde düşeceği, doğu kesimlerde ise yükseleceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerine yakın seyredecek, ancak kuzeydoğu kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde olacaktır. Öte yandan, hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle iç ve batı bölgelerde yer yer don olayları da görülebilir. Özellikle bu bölgelerde tarım ve bahçe işleriyle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir. Ayrıca, kuvvetli rüzgarların da etkili olacağı bazı bölgelerde deniz trafiğinde ve açık hava etkinliklerinde dikkatli olunması önemlidir. Hafta boyunca genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların yer yer etkili olması beklenirken, özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk havalar hissedilecek. Buna karşın, kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Vatandaşların hava tahminlerini takip ederek gereken tedbirleri almaları önerilmektedir.Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde hava koşulları olumsuzluklar yaşanmasına neden olacak. Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz sahilleri, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra ise yer yer kuvvetli kar yağışları görülebilir. Bu yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Ayrıca, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgarlar (40-90 km/sa) bekleniyor. Bu rüzgarlar ulaşımda aksamalara, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara neden olabilir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunduğu için burada da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bugün beklenen güçlü yağış ve rüzgar sebebiyle Meteoroloji, 54 kentte sarı kodlu uyarı verdi.Hava koşullarının etkisi sadece karayollarıyla sınırlı kalmayacak, deniz taşımacılığı da etkilenecek. BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri saat 07.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri saat 08.00 ve Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri saat 09.30 ile aynı saatteki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca, Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi saat 10.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi saat 10.30 da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilecektir. Yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri ve alternatif ulaşım yöntemleri araştırmaları öneriliyor.Bugün deprem bölgesinde hava koşulları oldukça dikkat gerektiren bir seviyede seyrediyor. Meteoroloji raporuna göre, parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak. Akşam saatlerinde ise Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyi de yağışlı hale gelecek. Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri gök gürültülü sağanak yağış beklentisi altında. Ancak yağışların Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli şekilde eseceği ve Hatay'ın batısı, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Yarın ise, bölgede çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceği belirtiliyor. Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına olabileceği uyarısı yapılıyor. Bu zorlu hava koşullarında, kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak son derece önemli. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bölgedeki vatandaşlar, hava raporlarına ve yerel otoritelerin uyarılarına dikkatle kulak vererek, güvenli bir şekilde bu hava koşullarını atlatabilirler.