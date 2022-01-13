GÜNDEM
13 Ocak 2022 - 12:40

Meteoroloji'den kar geliyor uyarısı! 13 Ocak hava durumu tahminleri..

Meteoroloji'den elde edilen son hava durumu tahminlerine göre Doğu bölgelerinde kuvvetli yağması beklenilen kar yağışlarının geleceği belirtildi. Kar kalınlığının yaklaşık 30 cm'ye çıkacağının tahmin edildiği tahminlerde İstanbul'da yağan kar yağışı bugün aralıklarla süreceği Ankara'da ise kısa kısa kar yağışlarının görülmesinin beklenildiği ifade edildi. İşte 13 Ocak Perşembe yurt genelinde hava durumu..

GÜNDEM
13 Ocak 2022 - 12:40
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Meteoroloji'den kar geliyor uyarısı! 13 Ocak hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerinde hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı ve yer yer kar yağışlarının etkisini göstereceği bildirildi. İstanbul’da beklenen kar yağışlarının bugün öğle saatlerinden sonra da etkili olmaya devam edeceğinin belirtildiği hava tahmin raporlarında Doğu Bölgelerinde de 30 cm kadar çıkması beklenilen kar yağışlarının beklenildiği aktarıldı.







Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olarak geçmesinin tahmin edilirken Marmara'nın doğusu ve Akdeniz Bölgesinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin genellikle yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği Akdeniz kıyılarında ise yağışların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.


İstanbul'da ve Ankara'da da kısa kısa kar yağışlarının görüleceğinin belirtildiği 13 Ocak hava tahmin raporlarında Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağışları yağmur şeklinde görüleceği Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının görülmesinin beklenildiği kaydedildi.

 
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