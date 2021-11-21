Meteoroloji'den kar ve soğuk hava uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün hava durumu tahminlerinde bir çok ilde yağmur ve kar yağışı beklenirken hava sıcaklarının da ciddi oranda düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bitlis, Van ve Muş çevreleri ile birlikte Batman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenildiği bilgisini paylaşan yetkililer Marmara bölgesi ise İç ve Doğu kesimlerde de yer yer sisli hava ve pus beklentisinin olduğunu bildirdiler.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceğinin belirtildiği hava tahmin raporunda kuzey kesimlerde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışların görüleceği yüksek yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının meydana geleceği aktarıldı. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus olayının beklenildiği ifade edildi.