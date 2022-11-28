Meteoroloji'den keskin uyarı! Bu illeri resmen sel götürecek şemsiyeciler bayram edecek!







Meteorolojiden acil uyarı!







Kış aylarına resmen giriş yapılmasıyla birlikte havalar soğudu. Birçok ilde kar yağışı başladı ve uyarılar peş peşe yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre hava durumu için acil uyarıda bulunuldu. Hava sıcaklıkları gitgide düşüyor. Havaların soğumasıyla birlikte yağışlar da etkisini göstermeye başladı. Çoğu ilde sağanak yağışlar başlarken birçok ilde de kar yağışları görülüyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için acil uyarıda bulundu. Bu illere lapa lapa kar yağacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre bazı illerde sağanak yağışların başlayacağı duyuruldu. Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken, Marmara’nın batısı ve kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve bu akşam saatlerinde İstanbul’un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Muğla çevrelerinde kuvvetli Datça, Bodrum ve Marmaris’de de yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Yapılan uyarılar neticesinde birçok illerde sağanak yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların dışarı çıkmadan önce dikkatli olmaları ve şemsiye almadan evden çıkmamaları gerekiyor. Hava sıcaklıkları öncesi haftaya göre 5 ila 7 derece arasında düştü. Bu düşüş beraberinde soğuk havayı ve ayazı getirdi. Hava durumu Marmara’da parçalı ve yer er çok bulutlu; İstanbul’un kuzey kesimlerinde sağanak yağışlı, Ege’de parçalı ve çok bulutlu; Denizli ve Manisa çevlerinde gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in batı bölgelerinde sağanak yağış, İç Anadolu’da parçalı, batısında yer yer çok bulutlu, Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu illerinde de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.