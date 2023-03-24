Meteoroloji'den kırmızı alarm! O illerde sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor! Önlem almayan yandı







Hava durumu tahmini







Hava sıcaklığı ve rüzgar

Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yerel şiddetli yağışlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına neden olabilir. Bu bölgelerde bulunan kişilerin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.Ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar.Sıcaklıklar ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise ülkenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Farklı bölgelerde hava durumu

Marmara; Parçalı bulutlu

Edirne 18°C Parçalı bulutlu İstanbul 15°C Parçalı bulutlu Kırklareli 16°C Parçalı bulutlu Kocaeli 15°C Parçalı bulutlu



Ege; Parçalı bulutlu Afyonkarahisar 14°C Parçalı bulutlu Denizli 20°C Parçalı bulutlu

İzmir 20°C Parçalı bulutlu

Muğla 18°C Parçalı bulutlu Akdeniz; Parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin iç ve doğu kesimleri, yağmur ve sağanak yağışlı Adana 23°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı Antalya 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı Hatay 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı Kahramanmaraş 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu; Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunun yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu Ankara 14°C Parçalı ve çok bulutlu Eskişehir 15°C Parçalı ve çok bulutlu Konya 12°C Parçalı ve çok bulutlu Sivas 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu Batı Karadeniz; Parçalı ve çok bulutlu Bolu 12°C Parçalı ve çok bulutlu Düzce 14°C Parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu 12°C Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak 8°C Parçalı ve çok bulutlu



Orta ve Doğu Karadeniz; Parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski Amasya 16°C Çok bulutlu ve yağmurlu Samsun 12°C Parçalı ve çok bulutlu Tokat 14°C Çok bulutlu ve yağmurlu Trabzon 11°C Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu Doğu Anadolu; Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski Elazığ 16°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Erzurum 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı Kars 11°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı Malatya 15°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Güneydoğu Anadolu; Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gaziantep 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Şanlıurfa 20°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Denizlerde Hava Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı bulutlu Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyiHava Durumu: Parçalı bulutlu Rüzgar: Kuzey Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege’de 2,5 m Görüş: İyiHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m Görüş: İyiHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde Dalga: 0,25 ila 0,50 m Görüş: İyi, yağış anında orta.