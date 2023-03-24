YAŞAM
24 Mart 2023 - 11:04

Meteoroloji'den kırmızı alarm! O illerde sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor! Önlem almayan yandı

Deprem bölgelerinde şiddetli yağış için meteorolojik uyarı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da şiddetli yağış uyarısında bulundu.

YAŞAM
24 Mart 2023 - 11:04
4 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meteoroloji'den kırmızı alarm! O illerde sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor! Önlem almayan yandı
TAKİP ETTAKİP ET


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yerel şiddetli yağışlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına neden olabilir. Bu bölgelerde bulunan kişilerin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

 

Hava durumu tahmini



Ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar.

 

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Sıcaklıklar ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise ülkenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.  

 

Farklı bölgelerde hava durumu

Marmara; Parçalı bulutlu 

Edirne 18°C Parçalı bulutlu

İstanbul 15°C Parçalı bulutlu

Kırklareli 16°C Parçalı bulutlu

Kocaeli 15°C Parçalı bulutlu

parçalı bulutlu

Ege; Parçalı bulutlu 

Afyonkarahisar 14°C Parçalı bulutlu

Denizli 20°C Parçalı bulutlu

İzmir 20°C Parçalı bulutlu

Muğla 18°C Parçalı bulutlu

 

Akdeniz; Parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin iç ve doğu kesimleri, yağmur ve sağanak yağışlı 

Adana 23°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

Antalya 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

Hatay 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

Kahramanmaraş 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

karla karışık yağmurlu

İç Anadolu; Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunun yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 

Ankara 14°C Parçalı ve çok bulutlu 

Eskişehir 15°C Parçalı ve çok bulutlu

Konya 12°C Parçalı ve çok bulutlu

Sivas 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

 

Batı Karadeniz;  Parçalı ve çok bulutlu 

Bolu 12°C Parçalı ve çok bulutlu

Düzce 14°C Parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu 12°C Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak 8°C Parçalı ve çok bulutlu

çığ riski

Orta ve Doğu Karadeniz; Parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski 

Amasya 16°C Çok bulutlu ve yağmurlu

Samsun 12°C Parçalı ve çok bulutlu

Tokat 14°C Çok bulutlu ve yağmurlu

Trabzon 11°C Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

 

Doğu Anadolu;  Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski

Elazığ 16°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Erzurum 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Kars 11°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Malatya 15°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

sağanak yağış

Güneydoğu Anadolu; Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Adıyaman 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gaziantep 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Şanlıurfa 20°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

Denizlerde Hava

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı.

Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde.

Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; 

Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde

Dalga: 0,5 ila 1,5 m; 

Görüş: İyi

Denizlerde Hava

Ege

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

Rüzgar: Kuzey Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde

Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege’de 2,5 m

Görüş: İyi

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu

Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde

Dalga: 0,5 ila 1,5 m

Görüş: İyi

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu

Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde

Dalga: 0,25 ila 0,50 m

Görüş: İyi, yağış anında orta.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ