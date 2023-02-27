Meteoroloji'den korkutan uyarı! 01.00'dan sonra bu illeri etkileyecek













Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığı ve yağış bilgilerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada sıcaklıkların artmaya devam edeceği uyarısında bulunularak, herkesin önlem alması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, belirli bölgelerde aralıklı yağmur ve gök gürültülü fırtına da dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgeleri için hava tahmini hakkında bilgi veriliyor. Açıklamada ayrıca ülkenin bazı doğu kesimlerinde don, buzlanma, pus ve sis, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarında ise çığ riski uyarısında bulunuluyor.Marmara, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz için kuvvetli rüzgar uyarısı ve Türkiye'nin çeşitli bölgeleri için ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmesi riski gibi çeşitli uyarılar yayınladı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı da var.

Bölge bölge hava durumu tahminleri;

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları ile bölgenin doğusu sağanak yağışlı ve gök gürültülü geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (50-80 km/sa, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklığın 18°C ile 22°C arasında seyretmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Muğla, Kıyı Ege ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa, yer yer 90 km/sa) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 15°C ile 20°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu, Isparta'nın güneyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklığın 19°C ile 22°C arasında seyretmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklığın 16°C ile 18°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığının 17°C ile 23°C arasında olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor: Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Sıcaklığın 16°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski de var. Sıcaklığın 2°C ile 13°C arasında değişmesi bekleniyor.Havanın parçalı bulutlu olması, sıcaklığın ise 16°C ile 22°C arasında değişmesi bekleniyor.