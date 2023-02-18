Meteoroloji'den korkutan uyarı! Bu illere çığ düşebilir: İl il açıklandı







MARMARA BÖLGESİ







BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgeler için kar haberi yapan meteoroloji aynı zamanda bazı bölgelerde çığ düşme riskini de duyurdu. 18 Şubat Cumartesi günü bu yerlerde olanlar dikkat etsin. 18 Şubat hava durumu tahminleri yazımızın devamında.Bölgede bazı yerlerde pus ve sis yaşanacağı bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 13 Derece Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 16 Derece Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 16 Derece Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 18 DereceBölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Aynı zamanda iç kesimlerde bazı yerlerde pus ve sis olacağı tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı. Akşam saatlerinde Sinop çevresi ve Kastamonu'nun kıyı bölgeleri yağmurlu geçecek. Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu 11 Derece Zonguldak: Parçalı bulutlu, 14 Derece Düzce: Parçalı bulutlu, 15 Derece Bolu: Parçalı bulutlu 11 DereceBölgenin iç kesimlerinde don ve buzlanma bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu ve akşam saatlerinde Samsun ,Ordu, Tokat ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağış olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar yağışı olan bölümlerinde çığ riski olabilir. Samsun: Parçalı bulutlu, 16 Derece Tokat: Parçalı bulutlu, 9 Derece Trabzon: Parçalı bulutlu, 12 Derece Amasya: Parçalı bulutlu, 14 DereceBölgenin iç kesimlerinde don ve buzlanma beklenirken, bazı yerlerinde de pus ve sis bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 18 Derece Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 15 Derece Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 10 Derece Kütahya: Parçalı ve az bulutlu, 10 DereceBölgesin iç kesimlerinde don ve buzlanma beklenirken, bazı yerlerde de pus ve sis bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Antalya: Az bulutlu ve açık, 18 Derece Adana: Az bulutlu ve açık, 16 Derece Hatay: Az bulutlu ve açık, 15 Derece Kahramanmaraş: Parçalı ve az bulutlu, 9 DereceBölge genelinde buzlanma ve don beklenirken, bazı bölgelerde pus ve sis yaşanacağı tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı, Kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve geç saatlerde Sivas bölgesi ve çevresinde kar yağışının yaşanacağı tahmin ediliyor. Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 10 Derece Konya: Parçalı ve az bulutlu, 9 Derece Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 12 Derece Sivas: Parçalı ve çok bulutlu,4 DereceBölge genelinde buzlanma ve don olayının yaşanacağı beklenirken, bazı bölgelerde pus ve sis yaşanacağı da tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava, kuzey kesimlerde çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzincan ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Yüksek, eğimli yamaçlarda çığ riski olabileceği tahmin ediliyor. Malatya: Parçalı ve az bulutlu,6 Derece Kars: Parçalı ve çok bulutlu, 0 Derece Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -1 Derece Elazığ: Parçalı ve az bulutlu, 7 DereceBölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don yaşanması beklenirken, bazı yerlerde de sis ve pus yaşanması bekleniyor. Az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 12 Derece Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 10 Derece Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 12 Derece Siirt: Az bulutlu ve açık, 8 Derece