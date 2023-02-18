GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 16:23

Meteoroloji'den korkutan uyarı! Bu illere çığ düşebilir: İl il açıklandı

Meteoroloji uyarılarda bulunuyor. Her il, her bölge için ayrı ayrı uyarılarda bulunuldu. Bazı bölgelerde çığ tehlikesi olabilir. Güncel meteoroloji hava tahminleri haberimizde.

GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 16:23
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Meteoroloji'den korkutan uyarı! Bu illere çığ düşebilir: İl il açıklandı
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Bölgeler için kar haberi yapan meteoroloji aynı zamanda bazı bölgelerde çığ düşme riskini de duyurdu. 18 Şubat Cumartesi günü bu yerlerde olanlar dikkat etsin. 18 Şubat hava durumu tahminleri yazımızın devamında.

meteorolojiden uyarı

MARMARA BÖLGESİ



Bölgede bazı yerlerde pus ve sis yaşanacağı bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 13 Derece

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 16 Derece

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 16 Derece

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 18 Derece

BATI KARADENİZ

Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Aynı zamanda iç kesimlerde bazı yerlerde pus ve sis olacağı tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı. Akşam saatlerinde Sinop çevresi ve Kastamonu'nun kıyı bölgeleri yağmurlu geçecek.

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu 11 Derece

Zonguldak: Parçalı bulutlu, 14 Derece

Düzce: Parçalı bulutlu, 15 Derece

Bolu: Parçalı bulutlu 11 Derece

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölgenin iç kesimlerinde don ve buzlanma bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu ve akşam saatlerinde Samsun ,Ordu, Tokat ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağış olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar yağışı olan bölümlerinde çığ riski olabilir.

Samsun: Parçalı bulutlu, 16 Derece

Tokat: Parçalı bulutlu, 9 Derece

Trabzon: Parçalı bulutlu, 12 Derece

Amasya: Parçalı bulutlu, 14 Derece

EGE BÖLGESİ

Bölgenin iç kesimlerinde don ve buzlanma beklenirken, bazı yerlerinde de pus ve sis bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 18 Derece

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 15 Derece

Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 10 Derece

Kütahya: Parçalı ve az bulutlu, 10 Derece

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgesin iç kesimlerinde don ve buzlanma beklenirken, bazı yerlerde de pus ve sis bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Antalya: Az bulutlu ve açık, 18 Derece

Adana: Az bulutlu ve açık, 16 Derece

Hatay: Az bulutlu ve açık, 15 Derece

Kahramanmaraş: Parçalı ve az bulutlu, 9 Derece

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde buzlanma ve don beklenirken, bazı bölgelerde pus ve sis yaşanacağı tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı, Kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve geç saatlerde Sivas bölgesi ve çevresinde kar yağışının yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 10 Derece

Konya: Parçalı ve az bulutlu, 9 Derece

Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 12 Derece

Sivas: Parçalı ve çok bulutlu,4 Derece

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde buzlanma ve don olayının yaşanacağı beklenirken, bazı bölgelerde pus ve sis yaşanacağı da tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava, kuzey kesimlerde çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzincan ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Yüksek, eğimli yamaçlarda çığ riski olabileceği tahmin ediliyor.

Malatya: Parçalı ve az bulutlu,6 Derece

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, 0 Derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -1 Derece

Elazığ: Parçalı ve az bulutlu, 7 Derece

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don yaşanması beklenirken, bazı yerlerde de sis ve pus yaşanması bekleniyor. Az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 12 Derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 10 Derece

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 12 Derece

Siirt: Az bulutlu ve açık, 8 Derece

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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