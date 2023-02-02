Meteoroloji'den korkutan uyarı! Kar, tipi, fırtına hepsi birlikte geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ







Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumlarıyla ilgili insanları sık sık uyarmaya devam ediyor. Peki bu hafta hangi şehirlerde yağış olacak? Hangi illerde soğuk havalara karşı tedbir alınması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre Marmara Bölgesi, İç Ege Bölgesi, Antalya hariç Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağışlar yaşanacak. Aynı zamanda Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Akdeniz kıyılarında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Meteoroloji tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklığı her yerde 2 ile 4 derece arasında düşecek. Rüzgar ise ara sıra orta kuvvette esiyor olacak. Akdeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi güneydoğusunda zaman zaman kuvvetli rüzgar olacak. Yağışlar özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun illerinde yoğun ve kuvvetli olacak. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların yaşanacak olumsuz durumlara karşı tedbir alması gerekiyor. Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi güneydoğu kesimlerinde de kuvvetli rüzgar sebebiyle önlemlerin sıkı alınması gerekiyor. Şubat ayının başlamasıyla bütün ülke genelinde kar yağışı hakim oldu ve insanların kuraklık ile ilgili endişeleri de az da olsa bu yağışlar neticesinde geçmeye başladı. Ülke genelinde kar yağışının artarak devam edeceği tahmin ediliyor.