GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 16:00

Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu illerde yoğun kar yağışı bekleniyor: Atkısız beresiz çıkmayın!

Vatandaşlar internet üzerinden hava durumuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki 15-16 Şubat hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi şehirler için uyarı yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 16:00
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Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu illerde yoğun kar yağışı bekleniyor: Atkısız beresiz çıkmayın!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları yağışlar konusunda uyarmaya devam ediyor. Peki hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 ve 16 Şubat tarihleri için Doğu Karadeniz bölgesi ve Ardahan ilimizde kar yağışı beklendiğini Yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz Bölgesi ve Ardahan çevresinde 15 Şubat sabah saatinden itibaren kar yağışı bekleniyor. 



Kar Yağışı Beklenen İller

16 Şubat tarihinden akşam saatlerinden sonra ise Giresun, Rize, Artvin kıyı bölgeleri, Trabzon doğusunda kuvvetli; Rize, Artvin iç kesimleri ve Ardahan, Gümüşhane, Bayburt kuzey kesimlerinde de zaman zaman yoğun yağış beklentisi var. Bölgelerdeki buzlanma ve don olayları sonrasında yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları ve diğer olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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