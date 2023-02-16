Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu illerde yoğun kar yağışı bekleniyor: Atkısız beresiz çıkmayın!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAR YAĞIŞI UYARISI







Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları yağışlar konusunda uyarmaya devam ediyor. Peki hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 ve 16 Şubat tarihleri için Doğu Karadeniz bölgesi ve Ardahan ilimizde kar yağışı beklendiğini Yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz Bölgesi ve Ardahan çevresinde 15 Şubat sabah saatinden itibaren kar yağışı bekleniyor.16 Şubat tarihinden akşam saatlerinden sonra ise Giresun, Rize, Artvin kıyı bölgeleri, Trabzon doğusunda kuvvetli; Rize, Artvin iç kesimleri ve Ardahan, Gümüşhane, Bayburt kuzey kesimlerinde de zaman zaman yoğun yağış beklentisi var. Bölgelerdeki buzlanma ve don olayları sonrasında yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları ve diğer olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerekiyor.