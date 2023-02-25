GÜNDEM
25 Şubat 2023 - 12:39

Meteoroloji'den Kuzey Ege ile Marmara'ya toz taşınımı uyarısı!

Meteorolojiye göre; Pazar ve Pazartesi günleri yurdun batı bölgelerinde toz taşınımı hadisesi yaşanacak. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden esmesiyle birlikte, beklenilen toz taşınımı olayının kuzey Ege ve Marmara üzerinde etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

GÜNDEM
25 Şubat 2023 - 12:39
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meteoroloji'den Kuzey Ege ile Marmara'ya toz taşınımı uyarısı!
TAKİP ETTAKİP ET


Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporları ile birlikte yaptığı son dakika açıklamasında yarın ve Pazartesi günü ülkenin batı kesiminde toz taşınması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden esmesiyle birlikte, beklenen toz taşınımı hadisesinin kuzey Ege ve Marmara üzerinde etkili olacağının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den Kuzey Ege ile Marmara'ya toz taşınımı uyarısı!

METEOROLOJİ'DEN UYARI VERİLDİ



Toz taşınımı aralıklı olarak Ege, Batı Akdeniz, Orta-Kuzey Anadolu, Karadeniz'in orta ve batı iç kesimlerinde meydana gelecek ve Pazartesi günü orta yoğunlukta olması bekleniyor. Toz taşınması nedeniyle görüş mesafesinin azalması, kötü hava kalitesi, yağış alanlarında çamur, yağış ve ulaşım aksamaları gibi olumsuz etkiler not edilmeli ve önlem alınmalıdır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ