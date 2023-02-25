Meteoroloji'den Kuzey Ege ile Marmara'ya toz taşınımı uyarısı!

Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporları ile birlikte yaptığı son dakika açıklamasında yarın ve Pazartesi günü ülkenin batı kesiminde toz taşınması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden esmesiyle birlikte, beklenen toz taşınımı hadisesinin kuzey Ege ve Marmara üzerinde etkili olacağının beklendiği belirtildi.
METEOROLOJİ'DEN UYARI VERİLDİ
Toz taşınımı aralıklı olarak Ege, Batı Akdeniz, Orta-Kuzey Anadolu, Karadeniz'in orta ve batı iç kesimlerinde meydana gelecek ve Pazartesi günü orta yoğunlukta olması bekleniyor. Toz taşınması nedeniyle görüş mesafesinin azalması, kötü hava kalitesi, yağış alanlarında çamur, yağış ve ulaşım aksamaları gibi olumsuz etkiler not edilmeli ve önlem alınmalıdır.