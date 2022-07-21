GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 01:38

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sıcak hava uyarısı!

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren yerini daha sıcak havalara bırakıyor. Meteoroloji ise Marmara Bölgesi'ne sıcak havalara karşı dikkatli olma uyarısında bulunurken, sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında artış göstereceği bildirildi.

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 01:38
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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sıcak hava uyarısı!


Meteoroloji'den Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava tahmin raporlarına göre serin havalar yerini etkili sıcak hava dalgasına bırakıyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcak havaların hissedilir derecede artacağını bildiren meteoroloji yetkilileri haca sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında artacağını duyurdu.

Meteoroloji'den Marmara'ya sıcak hava uyarısı!

Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı sıcak havaların hissedilir derecede artacağı bildirildi. Yetkililer, özellikle yaşlı ve çocukların öğlen saatlerinde mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken kronik hastalığı olan vatandaşların da sıcak çarpmalarına karşılık dikkatli ve tedbir olmaları gerektiği söylendi.



Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sıcak hava uyarısı

Yetkililer, özellikle Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 21 temmuz itibariyle artacağı ve önümüzdeki haftanın başına kadar bölgenin batısında kalan yerlerde sıcaklıkların 3 veya 5 derece arasından artacağı bildirdiler.

21 Temmuz ile 24 Temmuz arasında günün en yüksek hava sıcaklıklarının Edirne'de 36 ile 37 arasında değişeceği Kırklareli'de 33 ile 34 arasında olacağı ve Tekirdağ'ın batısında kalan yerlerde ise sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkacağının tahmin edildiği aktarıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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