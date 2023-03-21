Meteoroloji'den milyonları eve kapatacak kötü haber! O iki bölgede yaşayanlar uyarıldı: Evden bile çıkmayın!













Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeler doğrultusunda, yurt genelinde havaların parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Özellikle Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu'nun yüksek ve dağlık bölgelerinde çığ tehlikesine dikkat edilmesi gerekiyor.Doğu Akdeniz bölgesinde ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Bu bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi (40-60 km/saat) bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor. Öte yandan, MGM'nin paylaştığı bilgilere göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, sıcaklıkların batı bölgelerinde 23-27 derece, diğer yerlerde 18-22 derece aralığında olacağı öngörülüyor. Bu nedenle, bahar havasına aldanmamak ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Vatandaşların pencereleri kapatması, gerekmedikçe yola çıkmaması ve özellikle sel bölgesi olarak belirlenen yerlerde tehlikeye karşı dikkatli olması önem taşıyor.