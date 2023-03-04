YAŞAM
04 Mart 2023 - 10:33

Meteoroloji'den o bölge için tedirgin eden uyarı! Çok sert geliyor: Taş taş üstünde bırakmayacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yağış uyarısında bulundu

YAŞAM
04 Mart 2023 - 10:33
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Meteoroloji'den o bölge için tedirgin eden uyarı! Çok sert geliyor: Taş taş üstünde bırakmayacak!


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir yağış almayan iller başta olmak üzere tüm iller için uyarıda bulundu. Ülke, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi yağışlı illerdeki insanlar hava durumunu yakından takip ediyor.

Uzmanlar 81 İl İçin Detaylı Hava Tahmininde Bulundu

Seksen bir il için detaylı hava durumu tahmininde bulunan meteoroloji uzmanları, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını belirtti. Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde Yağış Uyarısında Bulundu

Bazı Bölgelerde Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor

Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu başta olmak üzere bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Mart 3 Hava Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatleri yağmur ve sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık ise 10 derece. Ankara, parçalı ve çok bulutlu.  Kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. Ankara'da en düşük sıcaklık 8, en yüksek ise 17 derece.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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