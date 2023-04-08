Meteoroloji'den o illere uyarı! Bahar beklenirken kar yağacak: 7 il listede!













18 KENTE UYARI VERİLDİ

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ OLACAK

Nisan ayının serin ve yağışlı geçmesi, meteorolojik uyarıları ve hava durumu tahminlerini önemli hale getirdi. Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken, hava sıcaklıkları 3-4 derece birden düştü. Kar yağışı beklentisi ve soğuk hava dalgasının ne kadar süreceği ise merakla takip ediliyor. İşte detaylar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporlarını güncelleyerek kamuoyuna duyuruyor. Yapılan son uyarılarda ise kar, fırtına ve sağanak yağış beklentileri yer alıyor. Vatandaşların bu uyarıları dikkate alarak tedbirli olması gerekiyor.Ülkemizde hava koşullarının değişkenliği her zaman için mevcut bir durum ancak Nisan ayında yaşanan yoğun yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri, vatandaşların günlük yaşamlarını da etkiliyor. Özellikle seyahat etmek zorunda olan kişiler, trafikte aksamaların yaşanabileceği konusunda uyarılıyor. Hava şartlarına uygun giyinmek, ev ve işyerlerinde ısınma sistemlerini kontrol etmek gibi basit önlemler de alınarak riskler minimize edilebilir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunda 18 il için kritik uyarılar yaptı. Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Aksaray ve Osmaniye illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarılar verildi. Vatandaşların bu uyarılara dikkat etmeleri ve tedbirli olmaları önem arz ediyor. Hava şartlarına uygun giyinmek, açık havada ya da yolculuk yaparken gerekli önlemleri almak gibi basit adımlar hayat kurtarıcı olabilir. Ayrıca, trafikte aksamaların yaşanabileceği konusunda da sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Hava koşullarında ani değişimler yaşandığından, vatandaşların meteorolojik raporları yakından takip etmeleri ve herhangi bir acil durumda yetkililerle iletişime geçmeleri önerilir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde yağışlar devam edecek. Parçalı ve çok bulutlu olan hava koşulları, Trakya dışındaki tüm bölgelerde yağışlı bir havayı beraberinde getirecek. Yağışların büyük çoğunluğu yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar da görülebilir. Yağışların en yoğun olduğu bölgeler ise Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman, Diyarbakır ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri olacak. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hava durumu raporlarına göre yaşanabilecek ani değişikliklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yağmurlu havalarda şemsiye, yağmurluk veya su geçirmez giysiler kullanılması tavsiye ediliyor. Trafikte seyahat etmek zorunda olan sürücülerin ise yavaş ve dikkatli olmaları, olası aksamalara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.