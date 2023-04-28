Meteoroloji'den onlarca ile kötü haber! Sağanak yağış hayatı felç edecek: İl il duyuruldu







DOLU YAĞIŞI UYARISI VERİLDİ











Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin doğusunda, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te yoğun bir sağanak yağış bekleniyor. Bölgede sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca Batı Akdeniz'de de Antalya merkez ve doğusu, Burdur'un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde de çok kuvvetli sağanaklar görülebilir. Bu bölgelerde de sel ve su baskınları gibi afetlere karşı önlem alınması gerekiyor.Yarın ise Batı Karadeniz Bölgesi, İç Ege ve İç Anadolu'da yerel olarak kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale ve Yozgat gibi illerde vatandaşlar tedbirli olmalıdır. Adana'da da yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.Bu hava durumu tahminlerine göre, vatandaşların özellikle açık alanlarda, su birikintilerinde ve suya yakın yerlerde dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca sürücüler de yollarda görülebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel bilgileri takip etmeleri için vatandaşlara çağrıda bulunuyor.Ancak, bu yoğun yağışların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı da yapıldı. Dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.