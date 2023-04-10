Meteoroloji'den onlarca ile uyarı! Sağanak yağmur ve fırtına var: Dışarı çıkarken dikkat!













MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU





İÇ ANADOLU'DA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürülüğü uyarı verdi. Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? Bu hafta yine yağmur olacak mı? İşte meteorolojinin hava durumu tahmini... Ülkemiz genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde olacağı ve güney kesimlerde zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Yağışların Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer yoğun olması bekleniyor. Bunun yanı sıra, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı yaşanabilir.Sıcaklık değerleri batı bölgelerde 2 ila 4 derece arasında azalacak, Güneydoğu Anadolu'da ise 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde şimdilik önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgar yönleri Batı kesimlerde kuzey, Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif veya orta şiddette esecek. Ancak Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava durumu uyarısında bulunmak gerekirse, yağışlı bölgelerde buzlanma, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan gibi risklere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da bu risklerin daha yoğun yaşanabileceği unutulmamalıdır. Rüzgarın şiddetli beklendiği yerlerde, özellikle Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güvenlik açısından tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceğinden, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinin düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle sürücülerin bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.MARMARA Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ara sıra sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü yağışlar olacak. Yağışların bazı yerlerde şiddetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi bekleniyor. EDİRNE 12°C'ye kadar ısınacak. Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Gün içerisinde ara sıra sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar meydana gelecek. Yağışların akşam saatlerinde bazı yerlerde şiddetli olması bekleniyor. İSTANBUL'da da parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Saatler ilerledikçe ara sıra sağanak yağışların yanı sıra gök gürültülü yağışlar görülebilir. Yağışların yerel olarak şiddetli olabileceği uyarısı yapılıyor. KIRKLARELİ de Marmara bölgesi gibi parçalı ve çok bulutlu hava bekliyor. Saatler ilerledikçe ara sıra sağanak yağışların yanı sıra gök gürültülü yağışlar görülebilir. Yağışların yerel olarak şiddetli olabileceği uyarısı yapılıyor. KOCAELİ de benzer şekilde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Gün içerisinde ara sıra sağanak yağışlarla birlikte yer yer gök gürültülü yağışlar meydana gelecek. Yağışların yerel olarak şiddetli olabileceği uyarısı yapılıyor. EGE bölgesinde de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde ara sıra sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde ve Muğla çevresinde yağışların yerel olarak şiddetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR'da öğle saatlerinden sonra ara sıra sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu hava nedeniyle sıcaklık 14°C'ye kadar yükselebilir. DENİZLİ'de de öğle saatlerinden sonra ara sıra sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Hava parçalı ve çok bulutlu olduğu için gün içerisinde sıcaklık 16°C'ye kadar yükselebilir. İZMİR'de de parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde ara sıra sağanak yağışlar görülebilir. MUĞLA'da da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Gün içerisinde ara sıra sağanak yağışlarla birlikte yer yer gök gürültülü yağışlar meydana gelecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra bazı yerlerde şiddetli olması bekleniyor. AKDENİZ bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde ara sıra sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de yağışların yerel olarak şiddetli olması beklenirken, Doğu Akdeniz'de rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi ve toz taşınımı bekleniyor. ADANA'da bu akşam ve gece saatlerinde ara sıra sağanak yağışlar görülebilir. Hava parçalı ve çok bulutluİç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Kuzey ve batı kesimlerde, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olabilir. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de de benzer bir hava öngörülüyor. Bölge genelinde sağanak yağışlar olacak ve Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar beklenebilir. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor ve rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Amasya, Samsun, Tokat ve Trabzon'da da parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Türkiye'nin genelinde hava durumu değişkenlik gösteriyor ve farklı bölgelerde farklı hava koşulları yaşanıyor. Yağışların beklenmesi nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Sürücülerin de yağışlı havalarda trafik kurallarına uyması ve dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca rüzgarın etkili olacağı bölgelerde de önlem alınması ve dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Hava durumunun güncel olarak takip edilmesi ve meteoroloji kurumunun uyarılarının dikkate alınması da önemlidir.Doğu Anadolu bölgesinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis ve Hakkari gibi bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar olabilir. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Van, Batman, Siirt ve Mardin gibi illerde de parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor ve bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar görülebilir. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı yerel yönetimlerin tedbir alması gerekiyor. Sürücülerin yağışlı havalarda dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması önemlidir. Elazığ, Erzurum, Iğdır ve Malatya'da da parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor ve bölgenin kuzeyinde, batısında ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar beklenebilir. Ayrıca toz taşınımı yaşanması da bekleniyor. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da da benzer bir hava bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu havada aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Yağışların zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor ve bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar görülebilir. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu nedenle sel ve su baskınlarına karşı yerel yönetimlerin tedbir alması gerekiyor. Ayrıca sürücülerin yağışlı havalarda dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması önemlidir. Hava durumunun olumsuz etkilerini minimize etmek için bölge halkının da gerekli önlemleri alması gerekiyor.