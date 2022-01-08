Meteoroloji'den sağanak yağışa karşı şemsiyesiz çıkmayın uyarısı!













Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporlarındaki son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin genellikle parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yağmur ve sağanak yağmurların görüleceğini belirtildi. Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında ise yağışların yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışlar genellikle Antalya çevrelerinde, Muğla'nın kıyı kesimlerinde ve Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniliyor. Yetkililer sel, su baskını yada ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.Bugün Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarılıyor.Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğudan, zaman zaman güney ve güneydoğu yönlerden hafif olarak, ara sıra da orta kuvvette esmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.