Meteoroloji'den sıcaklılar düşüyor uyarısı! Fırtına ve kar yurda geri geliyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerinde sıcak havaların düşeceği ve fırtınayla birlikte kar yağışlarının yurda geri geleceği bildirildi. Yapılan son değerlendirmelerde yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı aktarılırken Marmara'nın doğusu ile birlikte Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusunda havanın yağışlı ve sağanak yağış çeklinde geçeceği tahmin edildi.
SICAKLIKLAR 1-3 DERECE DÜŞÜYOR!
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde kalan yerlerde 1 - 3 derece kadar azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif derecede, ara sıra da orta kuvvette eseceği aktarıldı. Rüzgarın hızı yönünde yapılan açıklamada ise Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve ara ara da 40-70 km/sa hızla kısa süreli fırtına şeklinde olmasının beklenildiği aktarıldı.
KAR UYARISI!
Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun İç Anadolu'ya yakın bölgelerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklenildiği açıklanan hava tahmin raporlarında Karadeniz kıyıları ile Artvin'in güney yerlerinde kalan bölgelerin ve aynı zamanda Tokat'ın kuzey kesimlerinde de kar yapışlarının kuvvetli olarak bekleniyor. Rize, Artvin, Trabzon'un batısında ise kar yağışlarının kuvvetli ve yer yer de şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 1-3 DERECE DÜŞÜYOR!
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde kalan yerlerde 1 - 3 derece kadar azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif derecede, ara sıra da orta kuvvette eseceği aktarıldı. Rüzgarın hızı yönünde yapılan açıklamada ise Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve ara ara da 40-70 km/sa hızla kısa süreli fırtına şeklinde olmasının beklenildiği aktarıldı.
KAR UYARISI!
Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun İç Anadolu'ya yakın bölgelerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklenildiği açıklanan hava tahmin raporlarında Karadeniz kıyıları ile Artvin'in güney yerlerinde kalan bölgelerin ve aynı zamanda Tokat'ın kuzey kesimlerinde de kar yapışlarının kuvvetli olarak bekleniyor. Rize, Artvin, Trabzon'un batısında ise kar yağışlarının kuvvetli ve yer yer de şiddetli olacağı tahmin ediliyor.