GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 19:03

Meteoroloji'den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte yurt genelinde bazı bölgelerde şiddetli yağışlar etkili olmaya başladı. İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışlara karşı hem Meteoroloji’den hem de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan uyarı geldi. İşte Vali Yerlikaya’nın yağış uyarısı…

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 19:03
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Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı


Kurban Bayramı devam ederken İstanbul’da şiddetli yağışlar etkisini gösterdi. Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şiddetli yağışların bu akşam saat 22:00’a kadar etkili olacağını söyledi.

Dün gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve Esenturt bölgesinde derelerin taşmasına ve bununla beraber birçok ev ve işyerinin sular altında kalmasına neden olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede çalışmalar devam ederken, Vali Yerlikaya ve Meteoroloji’den de uyarılar gelmeye devam ediyor.



AFAD ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da açıklamalarda bulundu. Gece saat 01: 00 civarında birçok bölgede su baskınlarının yaşandığını belirten Vali Yerlikaya, saat 12:00’a kadar gelen 797 su baskını ihbarının 266’sının Esenyurt’ta yaşandığını kaydetti. Gece etkili olan şiddetli yaşının ardından Haramidere’nin taştığını belirten Yerlikaya, yapılan tespitlere göre 128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrikanın taşkınlardan etkilendiğini ifade etti.

Yağış alarmı

Zarar gören vatandaşlara maddi destek verilecek

Çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Yerlikaya, yaşanan afetten dolayı can kaybı olmadığını söyledi. Bakanlık talimatı ile hasar tespit çalışması yaptıklarını söyleyen Vali, baskınlardan zarar gören vatandaşlara kaymakamlık tarafından 5’er bin lira verileceğini ve zarar gören iş yeri sahiplerineyse 10’ar bin lira destek ödemesi verileceğini açıkladı. Birkaç gün içinde su basan ev ve iş yerlerinin temizleneceğini dile getiren Vali, bugün saat 22:00’a kadar yağışların devam edeceğini kaydederek vatandaşları uyardı.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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