GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 22:53

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 43 dereceye çıkacak kavurucu sıcaklar geliyor!

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre 43 dereceye çıkacak kavurucu sıcakların yolda olduğu belirtilirken vatandaşlara uyarı üzerine uyarı yapılıyor. Çok sayıda ilin etkileneceği sıcak havalarda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumu yakından takip ediliyor.

GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 22:53
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 43 dereceye çıkacak kavurucu sıcaklar geliyor!


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Raporda yurdun bir çok ilinde kavurucu sıcakların etkili olacağı bildirilirken, 43 derecelere kadar çıkacak olan illerdeki vatandaşlara uyarılar yapıldı. Türkiye'nin çok sayıda iline gelmeye başlayan sıcak havalar, etkisini yavaş yavaş göstermeye başlarken sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağı illerdeki vatandaşların sıcak çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu

Hava sıcaklıkları birden artacak!



Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yurdun kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derecenin üzerinde seyrettiği görülen hava sıcaklıklarının iç kesimlerde de kademeli olarak artışa geçeceği ve İzmir'in doğu ilçelerindeki hava sıcaklıklarının 40-42 derece arasında, Aydın'ın doğu ilçelerinde hava sıcaklıklarının ise 40-43 derece arasında seyredileceği bildirildi.

Manisa'nın doğu kısmında kalan ilçelerde hava sıcaklıklarının 39-42 derece arsı olması beklenirken hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 4 ila 6 üzerine çıkacağının tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında en başta yaşlıların ve çocukların bir de kronik hastalığı olan kişilerin kesinlikle dışarı çıkmamaları gerektiği, çıkılması halinde ise mutlaka dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu 

26 Temmuz Salı 

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu


27 Temmuz Çarşamba

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu

28 Temmuz Perşembe

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu

29 Temmuz Cuma 

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu

30 Temmuz Cumartesi

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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