Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 43 dereceye çıkacak kavurucu sıcaklar geliyor!







Hava sıcaklıkları birden artacak!







Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu

26 Temmuz Salı









27 Temmuz Çarşamba





28 Temmuz Perşembe





29 Temmuz Cuma





30 Temmuz Cumartesi





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Raporda yurdun bir çok ilinde kavurucu sıcakların etkili olacağı bildirilirken, 43 derecelere kadar çıkacak olan illerdeki vatandaşlara uyarılar yapıldı. Türkiye'nin çok sayıda iline gelmeye başlayan sıcak havalar, etkisini yavaş yavaş göstermeye başlarken sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağı illerdeki vatandaşların sıcak çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yurdun kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derecenin üzerinde seyrettiği görülen hava sıcaklıklarının iç kesimlerde de kademeli olarak artışa geçeceği ve İzmir'in doğu ilçelerindeki hava sıcaklıklarının 40-42 derece arasında, Aydın'ın doğu ilçelerinde hava sıcaklıklarının ise 40-43 derece arasında seyredileceği bildirildi. Manisa'nın doğu kısmında kalan ilçelerde hava sıcaklıklarının 39-42 derece arsı olması beklenirken hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 4 ila 6 üzerine çıkacağının tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında en başta yaşlıların ve çocukların bir de kronik hastalığı olan kişilerin kesinlikle dışarı çıkmamaları gerektiği, çıkılması halinde ise mutlaka dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.