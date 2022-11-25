Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Önlem almadan sakın dışarı çıkmayın! Sel, fırtına, su bakını için alarm verildi! 25 Kasım 2022 hava durumu

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3-5 derece düşüşe geçerken diğer yerlerde ise mevsim normallerinin devam ettiği görüldü. Rüzgarın genellikle güney yönden gelmesiyle beraber çevre yerler de de fırtına için dikkat uyarıları yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği ifade edildi.
25 KASIM 2022 HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Bursa 11°C
İstanbul 13°C Kırklareli 11°C Kocaeli 12°C
EGE BÖLGESİ
Afyonkarahisar 9°C Denizli 13°C İzmir 15°C Muğla 13°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana 18°C Antalya 21°C Hatay 16°C Isparta 11°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara 9°C Eskişehir 8°C Konya 10°C Yozgat 8°C
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bolu 7°C Düzce 13°C Kastamonu 8°C Sinop 16°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya 14°C Artvin 18°C Samsun 17°C Trabzon 21°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Elazığ 11°C Erzurum 8°C Kars 10°C Van 9°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır 13°C Gaziantep 12°C Siirt 12°C Şanlıurfa 15°C