Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Önlem almadan sakın dışarı çıkmayın! Sel, fırtına, su bakını için alarm verildi! 25 Kasım 2022 hava durumu







25 KASIM 2022 HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ







EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3-5 derece düşüşe geçerken diğer yerlerde ise mevsim normallerinin devam ettiği görüldü. Rüzgarın genellikle güney yönden gelmesiyle beraber çevre yerler de de fırtına için dikkat uyarıları yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği ifade edildi.Bursa 11°Cİstanbul 13°C Kırklareli 11°C Kocaeli 12°CAfyonkarahisar 9°C Denizli 13°C İzmir 15°C Muğla 13°CAdana 18°C Antalya 21°C Hatay 16°C Isparta 11°CAnkara 9°C Eskişehir 8°C Konya 10°C Yozgat 8°CBolu 7°C Düzce 13°C Kastamonu 8°C Sinop 16°CAmasya 14°C Artvin 18°C Samsun 17°C Trabzon 21°CElazığ 11°C Erzurum 8°C Kars 10°C Van 9°CDiyarbakır 13°C Gaziantep 12°C Siirt 12°C Şanlıurfa 15°C