GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:04

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kış resmen geliyor

Sonbahar aylarına girişle beraber hava sıcaklıkları da yurt genelinde düşüşe geçti. Meteorolojiden gelen son dakika uyarısıyla beraber kış resmen geliyor. İşte meteorolojiden gelen son dakika uyarıları…

GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:04
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kış resmen geliyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ve Çankırı’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarıyla beraber Ordu ve çevrelerinde olmak üzere kuvvetli olacağı aktarıldı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!



Hava sıcaklıklarının yapış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bununla beraber mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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