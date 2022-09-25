Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kış resmen geliyor







SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!







Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ve Çankırı’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarıyla beraber Ordu ve çevrelerinde olmak üzere kuvvetli olacağı aktarıldı.Hava sıcaklıklarının yapış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bununla beraber mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.