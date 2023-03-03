GÜNDEM
03 Mart 2023 - 01:59

Meteoroloji'den son uyarı! 64 il kar yağışıyla boğuşacak: Tek tek açıklandı

Meteorolojiden uyarı geldi. Şiddetli kar yağışı ve soğuk hava için uyarı geldi. Hangi illerde kar yağışı görülecek? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
03 Mart 2023 - 01:59
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meteoroloji'den son uyarı! 64 il kar yağışıyla boğuşacak: Tek tek açıklandı
TAKİP ETTAKİP ET


Kar ve yağmur tekrardan geri geliyor. Şiddetli beklenen kar ve yağmur için meteoroloji uyarıda bulundu. Bu durum 65 ilde beklenmektedir. 2 Mart için hava durumu yayınlandı. Uyarıda bulunulan iller hangileridir? Hangi illerde yağmur yağışı beklenmektedir? İşte merak edilen bütün detaylar haberimizde.

METEOROLOJİDEN 65 İL İÇİN UYARI GELDİ!

Meteoroloji vatandaşları uyardı. Mart ayının başlaması ile birlikte ısınan havaların tekrardan soğuyacağını dile getirdi. 65 ilde görülmektedir. Şimdiden bazı illerimizde de yağışların başlanması beklenmektedir.Meteoroloji'den Uyarı



2 Mart 2023 tarihinde ülke genelinde parçalı bulutlu olacağı beklenmektedir. Sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma olayı beklenmektedir. İç kesim ve doğu kesimlerde sis beklenmektedir. Karadeniz'in doğusunda iç kısmında ve Doğu Anadolu'nun eğimli kısımlarında çığ tehlikesi olabilir. İç Anadolu kuzeydoğusu ve Karadeniz'in batısı yer yer gök gürültülü beklenmektedir. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.

Kuzey ve güney yönlerinden kuvvetli rüzgar eseceği duyuruldu.

MARMARA BÖLGESİ için hava durumu şu şekildedir:

Genelinde sağanak yağış beklenmektedir.

Edirne: 13°C parçalı bulutlu, gece sağanak yağışlıdır.

İstanbul: 10°C ve bulutludur. Sabaha doğru sağanak yağış beklenmektedir.

Kocaeli: 10°C parçalı bulutlu sabaha doğru sağanak yağış görülecektir.

EGE BÖLGESİ için hava durumu şöyledir:

İzmir: 17°C bulutludur.

Denizli: 21°C parçalı bulutludur.

Muğla: 18°C parçalı bulutlu olacağı beklenilmektedir.

AKDENİZ BÖLGESİ hava durumu

Adana: 27°C az bulutlu iç kesimleri bulutlu

Antalya: 22°C az bulutlu iç kesimleri bulutlu

Hatay: 24°C az bulutludur.

İÇ ANADOLU bölgesi hava durumu

Ankara: 19°C gece sağanak yağışlıdır.

Eskişehir: 16°C sağanak yağışlı

Konya: 21°C parçalı bulutlu

Sivas: 16°C'dir.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde sağanak yağış tahmin edilmektedir.

Bolu 13°C

Düzce 10°C

Zonguldak 14°C

Kastamonu 9°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutludur. Bölge genelinde sağanak yağış beklenmektedir. Yer yer sislidir. Çığ riski bulunmaktadır.

Amasya , 17°C öğlen zamanında sağanak yağış beklenmektedir.

Samsun 11°C yağmurludur.

Tokat 17°C

Trabzon 10°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi kuzeyinde yağış vardır. Karla karışık yağmur görülmesi beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı beklenenler arasındadır. Çığ riski beklentiler arasındadır.

Elazığ 16°C

Erzurum 7°C

Kars 7°C

Malatya 17°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatleri ve gece saatlerinde pus ve sis beklentiler arasındadır.

Adıyaman 22°C

Diyarbakır 20°C

Gaziantep 23°C

Şanlıurfa 24°C

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ