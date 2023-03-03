Meteoroloji'den son uyarı! 64 il kar yağışıyla boğuşacak: Tek tek açıklandı







METEOROLOJİDEN 65 İL İÇİN UYARI GELDİ!







Kar ve yağmur tekrardan geri geliyor. Şiddetli beklenen kar ve yağmur için meteoroloji uyarıda bulundu. Bu durum 65 ilde beklenmektedir. 2 Mart için hava durumu yayınlandı. Uyarıda bulunulan iller hangileridir? Hangi illerde yağmur yağışı beklenmektedir? İşte merak edilen bütün detaylar haberimizde.Meteoroloji vatandaşları uyardı. Mart ayının başlaması ile birlikte ısınan havaların tekrardan soğuyacağını dile getirdi. 65 ilde görülmektedir. Şimdiden bazı illerimizde de yağışların başlanması beklenmektedir.2 Mart 2023 tarihinde ülke genelinde parçalı bulutlu olacağı beklenmektedir. Sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma olayı beklenmektedir. İç kesim ve doğu kesimlerde sis beklenmektedir. Karadeniz'in doğusunda iç kısmında ve Doğu Anadolu'nun eğimli kısımlarında çığ tehlikesi olabilir. İç Anadolu kuzeydoğusu ve Karadeniz'in batısı yer yer gök gürültülü beklenmektedir. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Kuzey ve güney yönlerinden kuvvetli rüzgar eseceği duyuruldu. MARMARA BÖLGESİ için hava durumu şu şekildedir: Genelinde sağanak yağış beklenmektedir. Edirne: 13°C parçalı bulutlu, gece sağanak yağışlıdır. İstanbul: 10°C ve bulutludur. Sabaha doğru sağanak yağış beklenmektedir. Kocaeli: 10°C parçalı bulutlu sabaha doğru sağanak yağış görülecektir. EGE BÖLGESİ için hava durumu şöyledir: İzmir: 17°C bulutludur. Denizli: 21°C parçalı bulutludur. Muğla: 18°C parçalı bulutlu olacağı beklenilmektedir. AKDENİZ BÖLGESİ hava durumu Adana: 27°C az bulutlu iç kesimleri bulutlu Antalya: 22°C az bulutlu iç kesimleri bulutlu Hatay: 24°C az bulutludur. İÇ ANADOLU bölgesi hava durumu Ankara: 19°C gece sağanak yağışlıdır. Eskişehir: 16°C sağanak yağışlı Konya: 21°C parçalı bulutlu Sivas: 16°C'dir. BATI KARADENİZ BÖLGESİ Bölge genelinde sağanak yağış tahmin edilmektedir. Bolu 13°C Düzce 10°C Zonguldak 14°C Kastamonu 9°C KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı bulutludur. Bölge genelinde sağanak yağış beklenmektedir. Yer yer sislidir. Çığ riski bulunmaktadır. Amasya , 17°C öğlen zamanında sağanak yağış beklenmektedir. Samsun 11°C yağmurludur. Tokat 17°C Trabzon 10°C DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Doğu Anadolu Bölgesi kuzeyinde yağış vardır. Karla karışık yağmur görülmesi beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı beklenenler arasındadır. Çığ riski beklentiler arasındadır. Elazığ 16°C Erzurum 7°C Kars 7°C Malatya 17°C GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Sabah saatleri ve gece saatlerinde pus ve sis beklentiler arasındadır. Adıyaman 22°C Diyarbakır 20°C Gaziantep 23°C Şanlıurfa 24°C