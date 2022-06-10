Meteoroloji'den uyarı geldi! 10 Haziran 2022 hava durumu

Meteorolojiden uyarı geldi! Öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ve Bolu’nun doğu kesimleri. Gece saatlerinden itibaren ise Muğla ve Antalya’nın batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı, gerekli önlemlerin alınması gerektiği bildirildi.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülmektedir. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenilmektedir.

BURSA

33 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

EDİRNE

28 derece.

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL

31 derece.

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenilmektedir.

İZMİR

32 derece.

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA

32 derece.