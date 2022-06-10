casino siteleritarafbet
GÜNDEM
10 Haziran 2022 - 10:41
Güncelleme: 10 Haziran 2022 - 10:58

Meteoroloji'den uyarı geldi! 10 Haziran 2022 hava durumu

Bugün hava durumu nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağmur var? Sorularının cevaplarını vatandaşlar aramaya başladı. 10 Haziran 2022 Cuma günlük hava durumu tahmini haber sitemizde sizler için hazırlanmıştır. İşte detaylar...

GÜNDEM
10 Haziran 2022 - 10:41
Güncelleme: 10 Haziran 2022 - 10:58
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meteoroloji'den uyarı geldi! 10 Haziran 2022 hava durumu
Meteorolojiden uyarı geldi! Öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ve Bolu’nun doğu kesimleri. Gece saatlerinden itibaren ise Muğla ve Antalya’nın batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı, gerekli önlemlerin alınması gerektiği bildirildi.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülmektedir. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenilmektedir.
BURSA
33 derece.
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.
EDİRNE
28 derece.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL
31 derece.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenilmektedir.
İZMİR
32 derece.
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MANİSA
32 derece.
Parçalı , zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
10 Haziran Hava durumu
 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
İlginizi Çekebilir
Türkiye ve Sırbistan geçişleri pasaport zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye ve Sırbistan geçişleri pasaport zorunluluğu kaldırıldı
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Haberler
Türkiye ve Sırbistan geçişleri pasaport zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye ve Sırbistan geçişleri pasaport zorunluluğu kaldırıldı
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD son dakika! 3.6 büyüklüğünde deprem
Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının sözleri
Merve Boluğur şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Şşşşttt şarkısının...
Ardı arkası kesilmeyen akaryakıtta şimdi de benzine zam geliyor!
Ardı arkası kesilmeyen akaryakıtta şimdi de benzine zam geliyor!
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Yaz yağmurları bitmiyor
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Yaz yağmurları bitmiyor
Son dakika ''Hedefimiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele'' diyen Bakan Soylu'dan açıklama
Son dakika ''Hedefimiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele'' diyen...
Korkunç cinayet! Tuzağa düşürülerek öldürüldü
Korkunç cinayet! Tuzağa düşürülerek öldürüldü
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama...