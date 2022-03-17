YAŞAM
17 Mart 2022 - 15:09

Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, gelen uyarılarda İstanbul için kuvvetli kar yağışı geleceği belirtildi. Yapılan uyarıda, cuma günü aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakların yaşanabileceği cumartesi günü ise kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı kaydedildi.

YAŞAM
17 Mart 2022 - 15:09
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Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul’a hafta sonu kuvvetli kar yağışlarının geleceği belirtildi. Cuma gününden itibaren başlayarak İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları beklendiği aktarılan açıklamada, “Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.” İfadeleri yer aldı.




Öte yandan şiddetli rüzgarlarında görüleceği hafta sonunda rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği belirtildi. Öte yandan beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda da aksamaların yaşanacağı, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılar geldi.




EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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