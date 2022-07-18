GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 15:34

Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye geleceğini açıklayan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece artacağını ve hava sıcaklıklarının da 45 dereceleri bulabileceği bildirildi.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 15:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri seyrinde devam ediyordu. Meteoroloji genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği öğrenildi. Yetkililer, özellikle hafta sonuna doğru Marmara ve Ege bölgesinde kavurucu çöl sıcaklarının etkisi altında olabileceğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan hava durumu tahminlere göre, önümüzdeki hafta sonuna doğru da sıcaklıkların 5 derece ile 10 derece arasında yükseleceği, Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının 35 derecelere, Ege Bölgesi'ndeki bazı illerde ise 45 dereceye kadar yükseleceği öğrenildi.



Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!

Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!

Marmara Bölgesinde son zamanlarda etkili olan yağmur ve serin havaların yerini kavurucu sıcaklara bırakacağı tahmin edilen Meteotoloji verilerinde hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde 35 dereceyi geçeği, Ege Bölgesi'nin kısı kesimlerinde olan illerde ise hava sıcaklıklarının hafta sonu 40 derece, önümüzdeki hafta itibariyle de 45 dereceyi bulabileceği bildirildi.

Kısa süreli şiddetli rüzgarlara dikkat!

Kısa süreli şiddetli rüzgarlara dikkat!

MGM yetkilileri aynı zamanda kavurucu sıcakların gelmeden önce, Pazartesi ve Salı günleri kısa süreli şiddetli rüzgarların olabileceği tahminlerinde bulunduklarını söylediler.

İstanbul genelinde poyrazın hızının 45 kilometreye ulaşacağı bildirilirken şiddetli rüzgarın da etkisiyle hissedilen hava sıcaklıklarının 22-23 dereceye kadar düşeceği ve rüzgarın Marmara Denizi'nde hızının 60 kilometreyi bulacağı aktarıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı
Bakan Bilgin'den uzun mesai saati açıklaması: 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemdeyiz!
Bakan Bilgin'den uzun mesai saati açıklaması: 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemdeyiz!
Son Haberler
48 yaşındaki Şebnem Dönmez'in bikinili fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü!
48 yaşındaki Şebnem Dönmez'in bikinili fotoğrafları sosyal medyaya...
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yarım kalan aşklarını evlilikle taçlandırdı!
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yarım kalan aşklarını evlilikle taçlandırdı!
25 yaşındaki kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları şoke etti!
25 yaşındaki kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları...
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla...
Bakan Bilgin'den uzun mesai saati açıklaması: 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemdeyiz!
Bakan Bilgin'den uzun mesai saati açıklaması: 8-5 mesaisinin geride...
Güzeller güzeli Şebnem Dönmez bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Güzeller güzeli Şebnem Dönmez bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyanın...
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırmalar başladı: YKS ham puanın önemi nedir?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırmalar başladı: YKS ham...
Alkol fiyatlarına yılın 5. zammı! Yüksek alkol içeren içki grubu fiyatları değiştirildi
Alkol fiyatlarına yılın 5. zammı! Yüksek alkol içeren içki grubu...
DSÖ'den yeni salgın ilanı! Marburg virüsü test sonuçları doğrulandı
DSÖ'den yeni salgın ilanı! Marburg virüsü test sonuçları doğrulandı...
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında KYK ile ilgili heyecanlandıran gelişmeler!
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında KYK ile ilgili heyecanlandıran...
Bakan Nebati'den akaryakıt fiyatlarında beklenen müjde: İlave indirimler gelecek
Bakan Nebati'den akaryakıt fiyatlarında beklenen müjde: İlave indirimler...
Galatasaray, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini satışa çıkardı
Galatasaray, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini satışa çıkardı
Koronavirüs vakaları çoğalınca rafa kaldırılan maske zorunluğu geri geldi!
Koronavirüs vakaları çoğalınca rafa kaldırılan maske zorunluğu...
KYK borçları silinecek mi? KYK borcunun faizleri kalkıyor mu? 5 milyondan fazla öğrencini gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!
KYK borçları silinecek mi? KYK borcunun faizleri kalkıyor mu? 5 milyondan...
Devlet kesenin ağzını açtı: 4 milyon hane için 15 milyarlık destek ayırdı!
Devlet kesenin ağzını açtı: 4 milyon hane için 15 milyarlık destek...