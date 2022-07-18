Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!













Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!

Kısa süreli şiddetli rüzgarlara dikkat!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri seyrinde devam ediyordu. Meteoroloji genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği öğrenildi. Yetkililer, özellikle hafta sonuna doğru Marmara ve Ege bölgesinde kavurucu çöl sıcaklarının etkisi altında olabileceğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan hava durumu tahminlere göre, önümüzdeki hafta sonuna doğru da sıcaklıkların 5 derece ile 10 derece arasında yükseleceği, Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının 35 derecelere, Ege Bölgesi'ndeki bazı illerde ise 45 dereceye kadar yükseleceği öğrenildi.Marmara Bölgesinde son zamanlarda etkili olan yağmur ve serin havaların yerini kavurucu sıcaklara bırakacağı tahmin edilen Meteotoloji verilerinde hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde 35 dereceyi geçeği, Ege Bölgesi'nin kısı kesimlerinde olan illerde ise hava sıcaklıklarının hafta sonu 40 derece, önümüzdeki hafta itibariyle de 45 dereceyi bulabileceği bildirildi.MGM yetkilileri aynı zamanda kavurucu sıcakların gelmeden önce, Pazartesi ve Salı günleri kısa süreli şiddetli rüzgarların olabileceği tahminlerinde bulunduklarını söylediler. İstanbul genelinde poyrazın hızının 45 kilometreye ulaşacağı bildirilirken şiddetli rüzgarın da etkisiyle hissedilen hava sıcaklıklarının 22-23 dereceye kadar düşeceği ve rüzgarın Marmara Denizi'nde hızının 60 kilometreyi bulacağı aktarıldı.