Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri seyrinde devam ediyordu. Meteoroloji genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği öğrenildi. Yetkililer, özellikle hafta sonuna doğru Marmara ve Ege bölgesinde kavurucu çöl sıcaklarının etkisi altında olabileceğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan hava durumu tahminlere göre, önümüzdeki hafta sonuna doğru da sıcaklıkların 5 derece ile 10 derece arasında yükseleceği, Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının 35 derecelere, Ege Bölgesi'ndeki bazı illerde ise 45 dereceye kadar yükseleceği öğrenildi.
GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 15:34
Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!
Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye geleceğini açıklayan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece artacağını ve hava sıcaklıklarının da 45 dereceleri bulabileceği bildirildi.
GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 15:34