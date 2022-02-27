Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık düşüyor kar geri geliyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlerde kar yağışı geri döneceği bilgisi verildi. Hava sıcaklıklarının düşeceğinin bildirildiği hava tahminlerinde İstanbul'da, çarşamba günü karla karışık yağmur yapacağının beklenildiği aktarıldı.
Son birkaç haftadır yurdun birçok yerinde etkisini devam ettiren mevsim normalleri üzeri hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren hızla düşeceği bildirildi. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul başta olmak üzere bir çok yere kar yağışının başlayacağı tahmin ediliyor.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilen hava durumu tahminlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısında kalan yerlerle Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarında yağışlı havanın hakim olacağı bildirildi.
Gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenilen yağışların yine akşam saatlerinde Marmara'nın batısında ve Kıyı Ege bölgesinde görülmesi bekleniyor. Aynı zamanda Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Son birkaç haftadır yurdun birçok yerinde etkisini devam ettiren mevsim normalleri üzeri hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren hızla düşeceği bildirildi. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul başta olmak üzere bir çok yere kar yağışının başlayacağı tahmin ediliyor.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilen hava durumu tahminlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısında kalan yerlerle Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarında yağışlı havanın hakim olacağı bildirildi.
Gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenilen yağışların yine akşam saatlerinde Marmara'nın batısında ve Kıyı Ege bölgesinde görülmesi bekleniyor. Aynı zamanda Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.