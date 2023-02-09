Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! O il kara gömülecek













Meteorolojiden dikkat edilmesi gereken uyarılar ardı ardına gelmektedir. Karla kaplı yollarda araç sürücüleri ilerlemekte zorlanmaktadır. Kar küreme araçları çalışmalara devam ediyor. Hangi illere uyarı yapılmıştır? Seferler iptal mi edildi? İşte detaylar haberimizde.Marmara , Doğu Anadolu, Doğu İç Anadolu yoğun kar yağışlıdır. Meteorolojiden uyarılar devam etmektedir. TEM Otoyolu'nda çalışmalar hala sürdürülmektedir.İstanbul'un bazı ilçelerinde ise tipi şeklinde kar yağışı görülmektedir. Bu ilçeler şunlardır: Ümraniye, Beykoz, Pendik, Kartal, Maltepe, Sancaktepe ilçelerinde tipi şeklinde kar yağışı görülmektedir. Sürücüler TEM Otoyolunda ve D-100 Karayollarında karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlanmaktadır. Kar küreme araçları ise çalışmalara devam etmektedir. Bunun yanında Belediye ekipleri ise tuzlama çalışmalarını sürdürmektedir. Bazı illerin hava durumu tahminleri şu şekildedir: -İstanbul: Karla karışık yağmur ve bazı yerlerde tipi şeklinde kar yağışı görülmektedir. -Ankara: Bulutlu -1 derece olduğu tahmin edilmektedir. -İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6 derece olduğu tahmin ediliyor.-Adana: Parçalı bulutlu 11 derecedir. -Antalya: Parçalı ve az bulutlu 11 derece olduğu tahminler arasındadır. -Samsun: Karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli yoğun kar yağışlı 3 derecedir. -Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimler ise kar yağışlı 6 derece şeklinde tahmin edilmektedir. -Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -6 derecedir. -Diyarbakır: Sabah saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı 2 derece olacağı tahmin ediliyor. Yapılan duyuralar ile BUDO'nun olumsuz olan hava koşulları nedeniyle seferlerinin iptal olduğu açıklandı. 07.00-18.30 saat aralıklarında Yalova Armutlu, Bursa-İstanbul, İstanbul- Bursa şeklinde 12 deniz otobüsü seferleri iptal edilmiştir.