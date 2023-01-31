Meteoroloji hava tahmin raporunu yeniledi! İstanbula ve 48 kentte kar uyarısı!













METEOROLOJİDEN 48 İLE KAR YAĞIŞI UYARISI

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu güncelleyerek yeniledi. Bugünden itibaren kar yağışı etkisini Doğu ve İç Anadolu bölgeleri de başta olmak üzere 48 ilde göstermesi bekleniyor. Meteorolojinin son değerlendirmelerinde ülkemizin geneli ile Marmara bölgesi ile Doğu Akdeniz'in yanı sıra İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ve güneydoğu çok bulutlu geçecek. Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta ise yağışlı havanın etkisinde. Yağışlar; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla beraber Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz kıyıları ve diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülürken bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar olarak bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Şırnak ve Hakkari çevreleri ise kuvvetli yağışların etkisinde olacak.İstanbul'u gece saatlerinden itibaren etkilemeye devam eden yoğun sisin denizde görüş mesafesini düşürdüğü bildirildi. Saat 06:38'de sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durdurulurken Beykoz-Sarıyer ile Anadolukavağı-Üsküdar arasında Şehir Hattı bağlantılı seferler düzenlenemiyor.Meteoroloji 48 şehir için bir uyarı daha yaptı. İşte gün içinde yağmur yağması beklenen 48 il: Edirne, Düzce, Bartın, Balıkesir, Bursa, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Ankara, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Karaman, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Muş, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Yozgat..İstanbul genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu bildirilirken öğle saatleri itibariyle yağmur ve dolu yağışının beklendiği kaydedildi. Ankara'da kar yağışlarının ara ara etkili olacağı söylenirken İzmir'de bugün yağmur beklentisi olduğu ve hava sıcaklığının ise 11 dereceyi göstereceği aktarıldı. Ankara'da dün gece başlayan kar, gece yarısına kadar yağmaya devam etti. Kent merkezinde 5 CM'ye kadar ulaşan kar, kentin yüksek yerlerinde olan yerlerde 10 CM'ye kadar birikti. Kar yağışı kentte ulaşımı yavaşlatırken Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar küreme küreği ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kar, kentin ikonik noktaları olan Anıtkabir, Atakule ve Kuğulu Park'ta güzel manzaralar yarattı.