YAŞAM
12 Nisan 2023 - 16:03

Meteoroloji il il açıkladı! 21 kentte yaşayanlar dikkat: Yağışlar günü zehir edecek!

O illerde yaşayanlar için meteorolojiden uyarı geldi. Hangi iller için uyarı verildi? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
12 Nisan 2023 - 16:03
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Meteoroloji il il açıkladı! 21 kentte yaşayanlar dikkat: Yağışlar günü zehir edecek!
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Meteorolojiden hava durumu tahmini geldi. O iller için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Ülke genelinde yağış beklenmektedir. İşte merak edilen detaylar haberimizde.

O İLLERE SARI ALARM!

Bugün Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı. 21 il için Meteorolojiden sarı kodlu uyarı geldi. Ülke genelinde yoğun yağış beklenmektedir.



Akdenizin doğusu, Marmara, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun yağış beklentisi bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde yoğun yağış beklediğini de açıklamıştır. Yağışlar sağanak ve bölgesel gök gürültülü olacağı belirtildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz aşınımı beklenmektedir. Toz taşınımı görüş mesafesini engelleme ve hayat kalitesini düşürme gibi engeller teşkil etmektedir.Yağmur

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava sıcaklığında 3-5 derece azalma gerçekleştirilecektir. Doğu bölgeleri kıyı kesimlerinde ve Batı bölgelerin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun yağış beklenmektedir. İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Bartın illerinde yağış etkili olacaktır. Sel ve su baskını için vatandaşlar uyarılmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için sarı kod uyarısında bulunuldu. Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Antep, Malatya, Hatay, Maraş, Muş, Mardin, Siirt, Urfa, Dersim, Van, Şırnak, Batman, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı uyarıda bulunuldu.

İstanbul ili için sıcaklık 9-12 derece aralığında olarak gök gürültülü, sağanak yağış beklenmektedir.

İzmir ili 10-16 derece arasındadır. Sağanak yağış beklenmektedir. Antalya bulutlu, gök görültülü sağanak yağışlı olması beklenirken 10-19 derece arasında olması beklenmektedir. Ankara ili 7-13 derece aralığında yer yer yağışlı olacağı tahmininde bulunulmuştur.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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