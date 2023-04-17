Meteoroloji il il duyurdu! Kara kış tekrar başlıyor: O illere kar ve yağmur geliyor!













BUGÜN HAVA NASIL? - MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu açıkladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, Ege (Muğla haricinde), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının beklendiği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı yapılıyor. Sıcaklıkta Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artış beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Trakya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevresinde yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu olacak. Rüzgar Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli esebilir. Sıcaklıklar iç ve doğu bölgelerde artarken, batıda ortalamanın üzerinde seyredecek. İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 21 derece olacak. Pazar günü akşam yağmur olasılığı düşük olsa da mevcut. Pazartesi ve salı günleri ise yağmur bekleniyor ve sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde seyredecek. Akdeniz Bölgesi tatil kentleri tam ısınmamışken, Marmara Bölgesi ise daha sıcak bir hava bekleniyor.EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli ile gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıA.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıADANA °C, 28°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 26°C Parçalı bulutlu K.MARAŞ °C, 24°C Parçalı bulutluANKARA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBOLU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 24°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu IĞDIR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 20°C Parçalı bulutluDİYARBAKIR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu