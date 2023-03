Meteoroloji il il listeyi açıkladı! O gün ortalığı sel götürecek: Tedbir uyarısı erken geldi

BUGÜN HAVA DURUMU

Sıcaklıkların tüm bölgelerde mevsim normallerine yakın ve normallerin üzerinde olacağı tahmin edilirken, çarşamba gününden itibaren yağışlı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde dik yamaçlarda kar örtüsü ve çığ riski bulunuyor.Deprem bölgelerinde; Perşembe gününe kadar yağmur beklenmiyor. Perşembe günü batıdan yağışlı hava bekleniyor. Yağış; Perşembe; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Cuma; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da yerel olarak kuvvetli olduğu tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı; Deprem bölgesinde yer alan illerin hafta içi ve ara sıra mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Ülkemizde bugün hava parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kar yağışlı. Doğu bölgelerde sabah ve gece don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunmaktadır. Sıcaklıkların ülkenin kuzeydoğu kesiminde normal, diğer yerlerde ise normalin üzerinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmakta ve dikkat etmekte fayda var.Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu İSTANBUL °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu KOCAELİ °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutluParçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu DENİZLİ °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu İZMİR °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu MUĞLA °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutluPARÇALI ve aralıklı bulutlu hakim olacak. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yayından kuvvetli (40-60 km/sa) esmektedir. ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutlu HATAY °C, 20°CParçalı ve az bulutlu K.MARAŞ °C, 17°CParçalı ve az bulutluTahminlere göre hava parçalı ve parçalı bulutlu, doğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Bölgenin kuzeyinden güneydoğuya doğru kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor. ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu KONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 6°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu DÜZCE °C, 17°CParçalı bulutlu KASTAMONU °C, 15°CParçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 10°CParçalı bulutluOrdu ve Giresun çevrelerinde bu sabah saatlerinde aralıklı ve parçalı bulutlu, yağmur ve çisenti bekleniyor. Karadeniz'in doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu bölgenin yamaçlarında çığ riski bulunuyor. AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluHavanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinde kar ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayının olacağı tahmin ediliyor. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır. ELAZIĞ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu KARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluTahminlere göre hava aralıklı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu ve Siirt'in çevresinde sağanak yağışlı geçecek. ADIYAMAN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve az bulutluMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu açıklaması: Çarşamba Batıda, perşembe ve cuma İç Anadolu, Doğu ve Güney Doğuda, cumartesi Güneydoğu Anadolu'da yağmur var. Sıcaklık dalgalı bir seyirde. Bugün ısınıyor. Çarşamba, perşembe azalıyor. Hafta sonu ısınıyor; haftaya tekrar azalıyor. İstanbul bugün güneşli 16 C. Çarşamba, perşembe yağmurlu 12 C. Hafta sonu güneşli 17 C. İSKİ barajlardaki doluluk oranı %36.63. Geçen yıl bugün %87 idi. Suyumuzu boşa harcamayalım.