YAŞAM
21 Mart 2023 - 21:43

Meteoroloji il il listeyi açıkladı! O gün ortalığı sel götürecek: Tedbir uyarısı erken geldi

Ülkede 22 Mart 2023 Çarşamba günü itibariyle yeni yağışlı havanın etkisi altında olacağı bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması Çarşamba günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Perşembe; Birçok yerde şiddetli yağmur beklenmekte. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
21 Mart 2023 - 21:43
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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! O gün ortalığı sel götürecek: Tedbir uyarısı erken geldi
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Sıcaklıkların tüm bölgelerde mevsim normallerine yakın ve normallerin üzerinde olacağı tahmin edilirken, çarşamba gününden itibaren yağışlı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde dik yamaçlarda kar örtüsü ve çığ riski bulunuyor.

Deprem bölgelerinde; Perşembe gününe kadar yağmur beklenmiyor. Perşembe günü batıdan yağışlı hava bekleniyor. Yağış; Perşembe; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Cuma; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da yerel olarak kuvvetli olduğu tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı; Deprem bölgesinde yer alan illerin hafta içi ve ara sıra mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

hava durumu

BUGÜN HAVA DURUMU

Ülkemizde bugün hava parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kar yağışlı. Doğu bölgelerde sabah ve gece don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunmaktadır.

Sıcaklıkların ülkenin kuzeydoğu kesiminde normal, diğer yerlerde ise normalin üzerinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmakta ve dikkat etmekte fayda var.

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

PARÇALI ve aralıklı bulutlu hakim olacak. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yayından kuvvetli (40-60 km/sa) esmektedir.

ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Tahminlere göre hava parçalı ve parçalı bulutlu, doğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Bölgenin kuzeyinden güneydoğuya doğru kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 6°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°CParçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Ordu ve Giresun çevrelerinde bu sabah saatlerinde aralıklı ve parçalı bulutlu, yağmur ve çisenti bekleniyor. Karadeniz'in doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu bölgenin yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinde kar ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayının olacağı tahmin ediliyor. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır.

ELAZIĞ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu

KARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Tahminlere göre hava aralıklı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu ve Siirt'in çevresinde sağanak yağışlı geçecek.

ADIYAMAN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu açıklaması: Çarşamba Batıda, perşembe ve cuma İç Anadolu, Doğu ve Güney Doğuda, cumartesi Güneydoğu Anadolu'da yağmur var. Sıcaklık dalgalı bir seyirde. Bugün ısınıyor. Çarşamba, perşembe azalıyor. Hafta sonu ısınıyor; haftaya tekrar azalıyor.

İstanbul bugün güneşli 16 C. Çarşamba, perşembe yağmurlu 12 C. Hafta sonu güneşli 17 C. İSKİ barajlardaki doluluk oranı %36.63. Geçen yıl bugün %87 idi. Suyumuzu boşa harcamayalım.

21 MART SALI GÜNÜ HAVA DURUMU

hava durumu

22 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU

hava durumu

23 MART PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU

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24 MART CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

hava durumu

25 MART CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

hava durumu

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