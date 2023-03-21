Meteoroloji il il listeyi açıkladı! O gün ortalığı sel götürecek: Tedbir uyarısı erken geldi

Sıcaklıkların tüm bölgelerde mevsim normallerine yakın ve normallerin üzerinde olacağı tahmin edilirken, çarşamba gününden itibaren yağışlı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde dik yamaçlarda kar örtüsü ve çığ riski bulunuyor.
Deprem bölgelerinde; Perşembe gününe kadar yağmur beklenmiyor. Perşembe günü batıdan yağışlı hava bekleniyor. Yağış; Perşembe; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Cuma; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da yerel olarak kuvvetli olduğu tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı; Deprem bölgesinde yer alan illerin hafta içi ve ara sıra mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA DURUMUÜlkemizde bugün hava parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kar yağışlı. Doğu bölgelerde sabah ve gece don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunmaktadır. Sıcaklıkların ülkenin kuzeydoğu kesiminde normal, diğer yerlerde ise normalin üzerinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmakta ve dikkat etmekte fayda var.
MARMARAParçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu İSTANBUL °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu KOCAELİ °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu
EGEParçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu DENİZLİ °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu İZMİR °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu MUĞLA °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu
AKDENİZPARÇALI ve aralıklı bulutlu hakim olacak. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yayından kuvvetli (40-60 km/sa) esmektedir. ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutlu HATAY °C, 20°CParçalı ve az bulutlu K.MARAŞ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLUTahminlere göre hava parçalı ve parçalı bulutlu, doğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Bölgenin kuzeyinden güneydoğuya doğru kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor. ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu KONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 6°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu DÜZCE °C, 17°CParçalı bulutlu KASTAMONU °C, 15°CParçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 10°CParçalı bulutlu