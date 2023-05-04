Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 22 il için 'Sarı Kodlu' kuvvetli yağış uyarısı yayınladı!













Meteorolojinin dikkat çektiği illerde iller gün boyu gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunurken, ani sel, boru taşkınları, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı önlem alınması ve dikkat edilmesi tavsiye edildi. Marmara'nın kuzey ve doğusunda kalan yerlerle birlikte Kütahya, Denizli ve Burdur'da sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin hava tahmin raporunda ayrıca, Eskişehir ve Düzce, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Balıkesir'in kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğusunda sağanak yağış beklendiği belirtildi.Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derecey kadar azalacağının belirtildiği raporda, doğu bölgelerde ise 2 ila 4 dereceye kadar artış göstreceğinin tahmin dildiği kaydedildi.