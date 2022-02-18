GÜNDEM
18 Şubat 2022 - 13:43
Güncelleme: 18 Şubat 2022 - 13:43

Meteoroloji kar yağışının ger geleceğini saat vererek duyurdu!

Meteoroloji'den elde edilen hava durumu tahminlerine göre yurdun batı kesimlerde sağanak yağışlar beklenirken iç kesimlerde de kar yağışlar etkili olacak. Ayrıca yapışlar yarından itibaren de Batı Karadeniz'de doğru yönelecek.

GÜNDEM
18 Şubat 2022 - 13:43
Güncelleme: 18 Şubat 2022 - 13:43
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Meteoroloji kar yağışının ger geleceğini saat vererek duyurdu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarında yurt genelinde hava genellikle parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleriyle İç Anadolu Bölgesi yağışlı havanı etkisi altına girecek. Yağışlar ayrıca Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güney bölgelerinde de etkili olacak.








KAR YAĞIŞLARI SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Yağışlar genel olarak akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak şeklinde, akşam saatlerinden itibaren de iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Batı Karadeniz, Ordu ve Antalya'nın doğu kısmında kalan yerlerle Tokat ve Amasya'da da yer yer kuvvetli olacak.



Meteoroloji'den elde edilen verilere göre Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'da sağanak yağışların etkili olması beklenirken kıyı kesimlerde ise kuvvetli yağmurun etkili olacağı belirtildi. 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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