Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporunda yurt geneline sağanak uyarısı!













Meteoroloji, ülke çapında yeni bir Yağış Uyarısı raporu yayınladı. Rapora göre, hafta başından itibaren yağış tüm ülkeyi etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre: Yurdu kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı bulutlu ve kıyı kesimler ile birlikte kuzey, iç, batı, Marmara doğusu, batı Akdeniz, iç Anadolu, batı ve orta Karadeniz, doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Gümşhane ve ülkemizin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava olacak, diğer yerlerde hava bulutlu ve açık geçecek.Yetkililer Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu, Konya'nın kuzeyi, Isparta ve Sivas'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirirken hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediğini duyurdular. Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeybatıda, ülkenin güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden orta yoğunlukta; Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyden, kuzeydoğu Anadolu'da güneyden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklenirken olumsuz hava şartlarının etkilememesi için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.