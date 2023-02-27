Meteoroloji o iller için alarm verdi! Hem kar hem yağmur geliyor: 24 saat devam edecek

METEOROLOJİ ALARM VERDİ. İŞTE BÖLGELERE GÖRE HAVA TAHMİNLERİ…













MARMARA- EGE- AKDENİZ

İÇ ANADOLU -KARADENİZ





DOĞU ANADOLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden önemli bir hava durumu açıklaması geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye yoğun kar yağışına teslim olmuştu. Kar yağışının ardından ülkemiz büyük ölçüde de yağmura teslim olacak. Bir çok ilde yağmurun yağması beklenirken meteoroloji genel müdürlüğü’nden de bu iller ile ilgili olarak uyarı verildi. Özellikle hafta sonu için uyarı verilirken yağmurun hangi bölgelerde ve illerde kendini göstereceği belirtiliyor.Meteorolojinin yayınladığı hava tahminlerine göre iki gün boyunca bir çok ilde havaların yağışlı seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinde hava durumu parçalı bulutlu olacakken özellikle Kıyı Ege ve Akdeniz Kıyılarında yağmur tahminleri yapılıyor. Doğu kesimlerde ise yağmurun yerini buz ve don olayları alacak. Yer yer de yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.Marmara bölgesi genelinde Parçalı bulutlu olan hava öğleden sonra hafif sağanak yağışa kendini teslim edecek. Sabah saatlerinde ise sis oluşması bekleniyor.Ege bölgesinde ise kıyı kesimlerde hafif yağış beklenirken iç kesimlerde ise sis ve pus bekleniyor. Rüzgarında 40-60 km saat hızla eseceği tahmin ediliyor.Akdeniz kıyıları da ege kıyıları gibi hafif yağış alacak. Sabah ve gece bölgede yer yer sis ve pus beklentisi var.İç Anadolu’da hava tahminlerine göre parçalı bulutlu bir hava yaşanacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayları beklenirken sabah saatlerinde ise pus ve sis beklentisi oldukça yüksek. Karadeniz bölgesi’nde de yer yer sis ve pus etkisi altına girecek. Ancak Karadenizin yüksek kesimlerinde çığ düşme tehlikesi de bulunuyor.Ülkenin doğusunda da genel anlamda parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yine buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken yüksek kesimlere kar yağışı bekleniyor.