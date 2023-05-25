Meteoroloji o illerde alarm verdi! Yağmurluk, şemsiye ne varsa çıkarın: Günlerce sürecek







YAĞIŞLAR GÜNLERCE SÜRECEK... METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE:

RÜZGAR:

UYARILAR

YAĞIŞ UYARISI:

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

BURSA 20°C

EDİRNE 26°C

İSTANBUL 21°C

SAKARYA 23°C

EGE

A. KARAHİSAR 18°C

DENİZLİ 24°C

İZMİR 23°C

MUĞLA 22°C

AKDENİZ

ADANA 29°C

ANTALYA 22°C

HATAY 28°C

MARAŞ 28°C

İÇ ANADOLU

ANKARA 11°C, 21°C

ESKİŞEHİR 11°C, 18°C

KONYA 9°C, 21°C

SİVAS 9°C, 24°C

BATI KARADENİZ

BOLU 11°C, 18°C

DÜZCE 14°C, 20°C

KASTAMONU 9°C, 20°C

ZONGULDAK 11°C, 18°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 25°C

SAMSUN 18°C

TOKAT 26°C

TRABZON 19°C

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 19°C

IĞDIR 27°C

MALATYA 25°C

VAN 20°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 12°C, 29°C

ANTEP 12°C, 27°C

SİİRT 16°C, 26°C

ŞANLIURFA 17°C, 28°C

Uzmanlar birden fazla il için korkutan uyarıyı duyurdular. Uzmanların yapmış olduğu uyarı sonrasında sağanak yağışların nerelerde ve ne zaman etkili olacağı belli oldu. Detaylar haberimizde…Son dakika meteorolojik uyarıları, şiddetli yağmurun birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini ifade ediyor. İç Ege, Kuzeybatı Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur, Isparta ve Bingöl çevrelerinde bugün şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 24 Mayıs Çarşamba günü için en son yerel hava durumu tahmini. Meteoroloji 24 Mayıs için hava durumu tahminini yayınladı. Yağışlar birkaç gün yurdun dört bir yanında etkisini gösterecek. Bölgede yaşayan vatandaşlara sel uyarısı yapıldı.Yurt genelin de Parçalı veya çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Ege Denizi, Batı ve Orta Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu iç kesimleri, Kuzey ve Doğu Anadolu ile Ordu civarı. Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon Sirt ile Diyarbakır ve Batman'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Ege, Orta Kuzeybatı Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur, Isparta ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak yoğun yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, doğu ve güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de güneyli kuvvetli rüzgarlar (40-70 km/sa) bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor. Doğu kesimde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğudan kuzeybatıya, diğer yerlerde güneyden hafif ila bazen orta yoğunlukta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz`in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Son değerlendirmelere göre, İç Ege Denizi, kuzeybatı Orta Anadolu, Batı Karadeniz iç kısımları, Burdur ve Isparta çevresi ve Bingöl çevresinde yerel sellere neden olacak şekilde şiddetli gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. ve şimşek çakacaktır. , trafik aksamaları, yağış anından itibaren, kuvvetli rüzgar ve küçük dolu gibi olumsuz etkilerin farkında olmalısınız. RÜZGAR UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli ve Bingöl) yer yer güney-güneybatı kuvvetli fırtına şeklinde esmektedir (40-70 km/ bekliyor. Gibi olumsuz yönler de not edilmeli ve özen gösterilmelidir. B. Bir fırtına ulaşımı aksatıyor ve çatı uçması gibi olumsuz etkenlere karşı dikkatli olunmalıdır.Hava durumu genel itibari ile parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinde (Çanakkale hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İç kesimlerde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batı ve orta kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bir miktar şiddetli yağış görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesiminde bölgeden bölgeye toz göçü bekleniyor.Hava durumu genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge de kuzeybatı kısımları ise sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge de kuzeybatı kısımları ise sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge de kuzeybatı kısımları ise sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Kuzeybatıda yerel olarak şiddetli yağmur olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu hinterlandı ile Giresun ve Trabzon çevre çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde güneyli kuvvetli rüzgar (50-70 km/sa) bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu bölge geneli itibari ile (Malatya ve Elazığ hariç) parçalı ile yoğun arası bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bingöl çevresinde şiddetli yağmur bekleniyor. Bölgenin doğu kesiminde bölgeden bölgeye toz göçü bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgarlar (40-70km/s) olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış durumu ise, genel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Doğu Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bu alanda bölgeden bölgeye toz hareketi beklenmektedir. Güneyden doğuya kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, genel itibari ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Hava durumu genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.