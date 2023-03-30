Meteoroloji o illerde yaşayanlara seslendi! Hem yağmur hem kar vuracak: Şemsiyeyi almadan yola çıkan yandı!













MGM, FIRTINA İHTİMALİNE KARŞI UYARIDA BULUNDU!

Bu hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan hava tahmin raporları Türkiye için beklenmedik bir duruma işaret etti. Özellikle Anadolu'nun iç kesimleri ve Doğu Karadeniz için MGM, kar yağışı uyarısında bulundu ve ülke genelinde soğuk hava dalgasının hakim olacağını duyurdu. Raporun yayınlanmasının ardından, söz konusu illerde kar yağışı gerçekleşti ve Mart'ın son haftasında bu bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.. MGM'nin hava tahmin raporuna göre, Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak yağış ve bazı bölgelerde kar bekleniyor. 30 Mart 2023 tarihi için yayınlanan rapora göre, ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek ve bazı illerde sağanak yağışlar ve kar yağışları gözlemlenecek.Son raporlara göre, Anadolu'nun kuzey kesimleri, Akdeniz'in iç bölgeleri ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklandı. Batıdan esen rüzgarın saatte 50 ila 79 kilometre hıza ulaşması tahmin ediliyor. Halk, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olası risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. MGM, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine dikkat çekti ve bu bölgelerdeki vatandaşların eğimli alanlardan uzak durmaları gerektiğini belirtti.MGM'nin 30 Mart 2023 tarihli raporunda, İç Anadolu ve Karadeniz'de kar yağışlarının devam edeceği, Ankara, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Amasya ve Tokat'ta karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi için ise Malatya hariç kar yağışı uyarısı yapıldı ve bu bölgedeki illerde kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi. Kar yağışı, aralıklı olarak Erzurum ve Kars'ta görülecek.