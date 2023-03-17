Meteoroloji o illeri korkuttu! O saatler arası sert bastıracak: Değerli eşyanızı alıp kaçın!

Yurt geneli yağışlı hava sürecek mi? Sel felaketinin meydana geldiği bölgede sel riski sürecek mi? Meteorolojiden hava durumu raporu! Şanlıurfa ve Adıyaman'da şiddetli yağışlardan dolayı sel baskınları yaşandı. Bölgenin tekrar sel riski altında olup olmadığı merak konusu oldu. Meteorolojide son hava durumuyla ilgili uyarılarla beraber Prof. Dr. Orhan Şen de önemli uyarılara yer verdi. İşte detaylar...
"BU YAĞIŞ YİNE SEL, TAŞKIN YAPABİLİR"
CNN TÜRK Özel haber
Müdürü Fulya Öztürk, CNN TÜRK meteoroloji danışmanı prof. Dr. Orhan Şen’e sel riskiyle alakalı sorular yöneltti. Şen kritik açıklamalara yer verdi. Orhan Şen'in Şanlıurfa sel bölgesi ile ilgili uyarıları şöyle:
Yarın bu bölgede şiddetli bir yağış görünüyor. Özellikle Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey kısmı ve ilerleyen saatlerde Şanlıurfa'da dahil olmak üzere, Malatya'nın güneyi, pazar günü de Diyarbakır, Mardin civarlarında şiddetli yağış var. Bu yağış yine sel, taşkın yapabilir. Büyük bir ihtimalle de öyle olacak. O nedenle dikkat etmemiz gerekiyor.
"BU BÖLGENİN YARIN AKŞAMI ATLATMASI LAZIM"
Ama yarın cumartesi günü için Adana civarından başlayacak olan yağışlar Kahramanmaraş'ın doğusunda, özellikle yarın akşam saatlerinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis de dahil olmak üzere Urfa'nın kuzeyi ve güneyi de var ama kuzeyi biraz daha fazla, Malatya'nın güneyinde yarın akşam saatlerinde çok kuvvetli yağışlar gözüküyor. Pazar sabahı da Diyarbakır, Mardin, Batman civarlarında kuvvetli yağış gözüküyor. Pazar gününden sonra yağıştan kurtuluyor bu bölge. Pazartesi gününden sonra yağış yok denecek kadar. Bu bölgenin yarın akşamı atlatması lazım. Genellikle buradaki su baskını taşkından kaynaklanan durum. Türkiye'nin vakit kaybetmeden bu taşkın ölçümlerinin yapıp ona göre yerleşim yerlerinin ve dere ıslahlarının yapılması lazım.
SEL DURUMUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ SIRALADI
Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımdaysa "Yarın cumartesi sel bölgesine yeni bir yağış geliyor. Yarın akşam ve gece Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Urfa, Malatya'nın güneyi Maraş'ın doğusu Pazar sabahı Diyarbakır, Mardin, Batman sel, taşkın ve su baskınlarına dikkat. Önceki tweetimde yazdım nelere dikkat edilmesi gerektiğine." İfadelerine yer verdi. Şen'in paylaşımında yapmış olduğu uyarıysaşöyle: "Sel durumunda dikkat edilmesi gerekenler Değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın Yedek içme suyu bulundurun Ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun Asla sel suyu içinde araba kullanmayın Elektrik, doğal gaz kapatın Sel suyu temas etmiş bütün gıdayı atın" Bunun yanı sıra bir başka paylaşımında "Bugün ülkemiz (İzmir haric) yağışlı. Genellikle yağmur, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin de kuvvetli. Marmara'da ve kuzey Ege'de poyraz kuvvetli. Sıcaklık kuzeyde azalıyor" dedi.
HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bölgemizin tamamında çok bulutlu ve yağışlı (İzmir hariç) hava bekleniyor. Genellikle Yağmur ve sağanak, gök gürültüsü güneyde Antalya, Isparta, Mersini, Adana, Kahramanmaraş çevreleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ riskine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
SICAKLIK: Kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor, başka yerlerde önemli bir değişiklik yok. RÜZGÂR: kuzeyden batıya, güneyden doğuya zayıf, zaman zaman orta kuvvetli, batıdan kuzeye ve Marmara'nın kuzeydoğusunda Ege Denizi kıyısında, güney ve güneydoğudan kuvvetli Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (40 - 70 km/h) hava bekleniyor.
METEOROLOJİ’DEN ÖNEMLİ UYARI
ŞİDDETLİ YAĞMUR UYARISI: Yağmur; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği için sel, gök gürültüsü, yerel dolu ve trafik aksamalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarının kuzey ve kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'in güney ve güneydoğusundan kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiği için ağaç ve direkler düşebilir, çatılar uçabilir, fırınların ve gaz borularının zehirlenme nedeniyle dikkate alınması gerekiyor. ÇIĞA DİKKAT: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinde aralıklı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan batıdan kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, tüm bölgede (İzmir hariç) sağanak yağış bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Aralıklı ve çok bulutlu. Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 19°C Aralıklı bulutlu hava, şiddetli yağmur ve ara sıra gök gürültüsü bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde şiddetli yağmur bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C Aralıklı bulutlu hava, şiddetli yağmur ve ara sıra gök gürültüsü bekleniyor. Yağış, akşam saatlerine kadar yer yer şiddetli olarak devam edecek. HATAY °C, 19°C Hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu olacak KAHRAMANMARAŞ °C, 15°C Aralıklı ve çok bulutlu, şiddetli yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer şiddetli yağmur bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Hava parçalı bulutlu, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. ANKARA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam vakitlerinde sağanak yağışın hakim olacağı düşünülüyor. BOLU °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, çevrede yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu bölgenin yamaçlarında çığ riski bulunuyor. AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu ve bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır. ELAZIĞ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı ERZURUM °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KARS °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı MALATYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, tüm bölgede yağmur ve sağanak yağışlı bekleniyor. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. ADIYAMAN °C, 14 °C Hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren yer yer şiddetli yağmur bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 17 °C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 13 °C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren yer yer şiddetli yağmur bekleniyor. ŞANLIURFA °C, 15 °C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
17 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ
18 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ
19 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ
20 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ
21 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ