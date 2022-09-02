Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu

Pek çok şehirde şiddetli yağmur etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının Pazartesi günü itibariyle düşeceğini açıkladı. Raporlara göre, ülkenin doğusunda mevsim normalleri 4-6 derece üzerinde, batısındaysa normal mevsim şartlarının olacağı hava sıcaklıkları, 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren düşüşe başlayacak. Kuzey ve güney kesimin mevsimsel standartların yaklaşık 5 ila 7 derece altında olması, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da normal olması bekleniyor.
Yağış Kapıda
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına beklenen yağışların Pazar ve Pazartesi günleri yoğun olması bekleniyor. Kuzeydeki gök gürültülü sağanak yağmurun 8 Eylül 2022 Perşembe gününden sonra dağılacağı düşünülüyor. Bazı iller için hava durumu: Ankara: Önümüzdeki hafta için yağış yok. İstanbul: 9 Haziran 2022 Salı, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağış. İzmir: Yağmur yok. Konya: Yağmur yok. Sivas: Yağmur yok.