GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 00:26

Meteoroloji öldürücü sıcaklarla ilgili uyarı yaptı: Önümüzdeki 3 gün sıcaklık 42 dereceyi geçebilir

Meteoroloji sıcaklıklar ile ilgili sert uyarılarda bulundu. Önümüzdeki üç günün çok önemli olduğuna dikkat çeken Meteoroloji özellikle orman yangınları ile ilgili dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 00:26
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Meteoroloji öldürücü sıcaklarla ilgili uyarı yaptı: Önümüzdeki 3 gün sıcaklık 42 dereceyi geçebilir


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve raporlar sonucunda önümüzdeki üç gün sıcaklık açısından oldukça önemli ve riskli geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklıklar ile ilgili yaptığı açıklamaların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık olarak sunduğu sıcaklık raporları ile ilgili özellikle Muğla'da orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Muğla ile ilgili risk raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Temmuz ve 18 Temmuz tarihinde akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklığın sahil kesimlerinde, iç kesimlerde 42 dereceye kadar çıkması, düşük nem ve şiddetli rüzgar beklendiğini açıkladı.



Meteoroloji Muğla'yı Yangın Konusunda Uyardı

Muğla Valiliği'nden de açıklama geldi

Muğla Valiliği de kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık uyarılarına karşı orman yangınlarının olabileceği konusunda tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. Valilik tarafından belirlenen ve daha önce yasaklanmış ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarında cam ve pet şişe, sigara izmariti atılmaması, bahçe ve sera temizliği gibi orman yangınları açısından risk olacak ateşlerin hiçbir şekilde yakılmaması, orman ve tüm yangınlar için özen gösterilmesi, tüm olumsuzluklarda 112'nin aranması gerektiğini, özellikle önümüzdeki üç gün boyunca daha duyarlı ve hassas davranılması gerektiği belirtildi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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