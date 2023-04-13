Meteoroloji saat vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor!













Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları olması tahmin ediliyor.Özellikle Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiği açıklandı. Bu bölgelerde su baskınları, toprak kaymaları ve sel riskinin artması nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Yağışların etkisiyle yollarda ulaşımda aksamalar yaşanabilir, su baskınlarına maruz kalabilecek bölgelerdeki vatandaşların gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor. Bu nedenle, vatandaşların olası risklere karşı hazırlıklı olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate almaları gerekiyor. Özellikle belirtilen bölgelerdeki vatandaşların evlerinde kalmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor. Bu şekilde, yaşanabilecek olumsuzlukların etkisi en aza indirilebilir.